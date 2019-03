La innovació pedagògica encara no ha arribat a tots els centres públics de Barcelona

La sessió plenària de Xarxes per al Canvi Foto: Europa Press

Des que el 2017 el Consorci d'Educació de Barcelona va impulsar el programa Xarxes per al Canvi, 241 centres públics ja s'han sumat a la iniciativa. Un total de 62, però, encara no s'hi han implicat i el consorci ha fet una crida aquest dimarts perquè hi participin."La nostra aposta és sistèmica per transformar tots els centres i treballar per a la igualtat d'oportunitats", ha afirmat la gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa.Des de l'inici del programa, el nombre de centres que n'han pres part ha anat augmentant progressivament. El curs 2016-2017 n'hi havia 150, el 2017-2018 205 i actualment 241. Són dades que el consorci ha facilitat en la sessió plenària de Xarxes per al Canvi.El programa es va iniciar el 2017 arran d'un conveni entre el Consorci, l' Associació Rosa Sensat , l' Institut de Ciències de l'Educació de l'Autònoma de Barcelona L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, ha participat a la sessió plenària i ha considerat que l'escola és una "eina imprescindible" per garantir la igualtat d'oportunitats, ha remarcat la voluntat de model propi d'innovació i ha subratllat que l'escola catalana té una llarga tradició en ella. Colau ha assegurat que l'aposta per la innovació té sentit si es fa "de manera col·lectiva, en xarxa i lideratge públic" per no deixar ningú enrere, i ha remarcat que el procés de transformació educativa ha d'anar acompanyat de recursos per no crear desigualtats . Ha remarcat que l'educació no disposa de tots els recursos necessaris, ha emplaçat acabar de revertir les retallades, i ha subratllat que l'aposta per la innovació posa en valor l'escola catalana.El conseller d'Educació Bargalló, també present en la sessió, ha assegurat que l'important d'un procés de transformació és si comporta una millora del sistema, i que processos com el de Xarxes per al Canvi interessen pel que tenen de millora, i ha remarcat que les polítiques educatives han de centrar en l'alumnat.El conseller ha afirmat que aquesta xarxa ja neix d'una altra, com és la singularitat del Consorci, format per Generalitat i Ajuntament per a la gestió de l'educació a la ciutat de Barcelona. Tant la directora de l'Institut de Ciències de l'Educació com Escola Nova 21, els seus directors, Anna Cros i Eduard Vallory, han incidit en la necessitat que la transformació educativa sigui sistèmica.La sessió plenària del programa obre una nova etapa en la qual tots els centres de la ciutat formaran part d'alguna de les xarxes i es treballarà per articular les existents en una plataforma única i com obrir el programa a tota la comunitat educativa.

