Veïns del Raval es mobilitzen a les seus dels partits pel trasllat del CAP a la Misericòrdia

La plataforma Raval Nord continua mobilitzant-se per aconseguir que l'Ajuntament revoqui la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) i hi permeti la instal·lació del nou CAP del barri.En el cinquè dia d' ocupació de l'espai , veïns i professionals del CAP s'han mobilitzat aquest dimarts a les seus del PDECat, Ciutadans, ERC i el PSC, partits que fins ara no han donat suport a la instal·lació de l'ambulatori a la capella.La primera mobilització ha estat a la seu d'ERC, a qui retreuen el "canvi de posicionament" en relació a la ubicació del CAP i demanen que respecti la postura de la conselleria de Salut, liderada per la consellera republicana Alba Vergés. El departament sempre ha assenyalat la capella com l'únic espai que està preparat per acollir el centre mèdic.En la darrera Comissió de Presidència municipal es va votar inicialment la revocació de la cessió de la capella al Macba i ERC va fer reserva de vot, per la qual cosa manté en secret el seu posicionament tres dies abans que el 29 de març el ple celebri la votació vinculant.El vot a favor de Barcelona en Comú i la CUP no va ser suficient perquè la mesura s'aprovés de manera inicial.La plataforma també s'ha desplaçat fins a la seu del PDECat, a qui exigeixen que voti a favor de la revocació per respectar la "legítima reivindicació de les veïnes".A la seu de Ciutadans, els manifestants han retret al partit de Carina Mejías que sempre hagi votat "en contra" de les necessitats dels veïns. L'última visita ha estat a la seu del PSC, a qui han acusat d"ignorar" el veïnat.Aquest divendres els partits s'hauran de posicionar de manera definitiva i vinculant sobre el futur de la Capella de la Misericòrdia, que continua cedida al Macba però que la plataforma reclama destinar al CAP abans de les eleccions municipals.

