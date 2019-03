ACPV proposa una llei lingüística per revertir «la subordinació» del valencià

Acció Cultural del País València (ACPV) ha presentat aquest dimarts un projecte de "Llei d'Igualtat Lingüística" per combatre el "desús i la subordinació" del valencià. La proposta, en la qual s'hi ha estat treballant durant més de quatre anys, va més enllà de l'actual llei d'Ús i Ensenyament del València (LUEV), i pretén garantir la "no discriminació" lingüística dels ciutadans.Realitzar unes proves de coneixement de les dues llengües oficials a les oposicions dels càrrecs públics o que els comerços concedeixin "un temps prudencial" als valencianoparlants per a que no canviïn de llengua són algunes de les mesures que inclou la proposta.Per altra banda, també es vol acabar amb el conflicte sobre la denominació valencià/català i, proposa l'equivalència d'ambdós termes. Fet que, com han recordat des de ACPV, ja figura als estatuts de les universitats públiques valencianes i que també compta amb l'aval del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional.L'aplicació d'aquesta llei suposaria la creació d'una Comissió de Seguiment de la Igualtat Lingüística, la qual estaria composta per especialistes independents que s'assegurarien del bon desenvolupament de la normativa.El caràcter independent d'aquesta comissió, a més, pretén garantir que l'aplicació de la llei sigui impermeable als canvis polítics del govern, tenint com a principal funció la de notificar incompliments de les mesures i punts a reforçar.ACVP també ha aprofitat la presentació del projecte per dirigir-se als partits de l'oposició de dretes i oferir-se a debatre sobre la llei. Així, entenen que aquest clima de precampanya de cara al 28-A "és el moment" per "plantejar propostes amb base" com és el cas de la normativa lingüística.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor