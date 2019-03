El divertit creuament de tuits entre Piqué i un dels programes de TV de més èxit d'Espanya

Pero pon toda la conversación, sinvergüenza. pic.twitter.com/r7FXstKjmM — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 26 de març de 2019

Te ha faltado el Visca Catalunya Lliure... https://t.co/6Y6o8CED9I — Gerard Piqué (@3gerardpique) 26 de març de 2019

El central del Futbol Club Barcelona, Gerard Piqué, i el programa humorístic de Movistar, La Resistencia -dirigit per David Broncano-, han protagonitzat un intercanvi de tuits que han provocat un gran rebombori a les xarxes pel seu to divertit.El perfil de Twitter de La Resistencia ha publicat un tall d'un dels moments del programa de dilluns i Piqué ha començat responent de manera irònica per veure com podia acudir ell al show de Broncano.A partir d'aquí, el CM de La Resistencia, un dels més reconeguts per la comunitat de la xarxa, ha començat a respondre al central blaugrana amb diverses piulades més.Piqué ha seguit la conversació amb el programa de Movistar, provocant els somriures de tota la comunitat de Twitter i dels fans del show humorístic, a l'espera de si realment es formalitzarà la presència del blaugrana en un futur.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor