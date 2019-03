La Junta Electoral dona 24 hores per retirar els llaços grocs i l'estelada de la façana de la Paeria

La Junta Electoral de Lleida ha donat un termini de 24 hores per retirar els llaços grocs i els símbols independentistes de la façana de l'Ajuntament de Lleida que tenen penjats a l'exterior dels seus despatxos diferents grups municipals. Així ho han explicat des del grup municipal de Ciutadans, després de rebre la resposta a la denúncia que la formació va interposar davant la Junta Electoral.Per la portaveu de Cs a l'Ajuntament, Ángeles Ribes, "la Paeria no pot ser utilitzada com a instrument de propaganda política" i, a més, considera que "amb aquesta simbologia separatista s'està vulnerant el principi de neutralitat de l'administració pública, i donant a entendre que els ajuntaments i la resta d'institucions només serveixen als ciutadans que siguin d'una ideologia determinada".Ribes ha concretat que la petició de la Junta Electoral fa referència "als llaços grocs i als símbols separatistes que tenen els grups del Comú de Lleida, CiU, ERC-Avancem i la Crida-CUP penjats a les finestres dels seus despatxos que donen a l'exterior i que afecten la façana de la Paeria". "Si no els retiren immediatament, la Junta Electoral podrà imposar una sanció de multa, sense perjudici de possibles responsabilitats penals", ha advertit la portaveu del grup de Cs a la Paeria.Ángeles Ribes ha remarcat que la Junta Electoral ha donat la raó al grup municipal de Ciutadans "perquè els símbols partidistes no poden ser admesos en les institucions públiques, que serveixen a tots els ciutadans, amb independència del que pensin". Així mateix, ha reiterat que la "neutralitat de les institucions públiques s'ha de respectar sempre, no només en període electoral".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor