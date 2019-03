JxCat s'obre a investir Sánchez si s'asseu a la «taula del diàleg»

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha assegurat aquest dimarts que la seva formació no impedirà la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern espanyol, però li ha reclamat "asseure's a la taula del diàleg"."No li negarem el dret a ser president del govern però, per ser-ho, ha d'asseure's-hi", ha demanat Pujol durant una roda de premsa al Parlament. Per al diputat, les eleccions del 28 d’abril no són "entre autogovern o destrucció", sinó sobre l’autodeterminació, i ha advertit que si el PSOE i Cs sumen per governar , "Inés Arrimadas serà ministra amb els vots dels catalans".

