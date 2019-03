El Parlament Europeu vota acabar amb el canvi d'hora d'aquí dos anys

Dir adéu al canvi d'hora sembla cada vegada més a prop. El Parlament Europeu ha donat suport aquest dimarts a acabar amb el canvi d’hora estacional a la UE a partir del 2021 i permetre a cada país escollir si vol mantenir durant tot l'any l’horari d’estiu o el d’hivern. Així, els socis europeus que prefereixin l'horari d'estiu canviarien per última vegada el rellotge al març del 2021, mentre que els que prefereixin el d'hivern ho haurien de fer a l'octubre del 2021.Amb 410 vots a favor, 192 en contra i 51 abstencions, els eurodiputats han aprovat el text de la Comissió Europea, però opten per retardar l'aplicació d'aquest canvi horari fins al 2021 en comptes d'aquest mateix any , que és quan proposava la Comissió.La decisió de l'Eurocambra arriba just quatre dies abans que, la matinada de dissabte a diumenge, els països de la UE hagin de procedir a un nou canvi d'hora, per adoptar l'horari d'estiu fins al proper mes d'octubre.L'hemicicle ha demanat que els Estats membres i la Comissió es coordinin per garantir que l'aplicació de l'horari d'estiu a uns països i el d’hivern en uns altres no perjudiqui el funcionament del mercat interior. El text aprovat pel ple indica que si la Comissió conclou que el desfasament pot afectar significativament i de forma permanent el mercat interior, podrà proposar retardar la data d'aplicació de la directiva un màxim d'un any.Després de la votació, el Parlament Europeu està preparat per emprendre les negociacions amb els ministres de la UE sobre el contingut final de la directiva. El Consell Europeu encara no ha fixat una posició comuna, per això el dossier es traslladarà al proper Parlament, que sorgirà de les eleccions del 26 de maig.El febrer de 2018 el Parlament va demanar a la Comissió que avalués la conveniència de mantenir el canvi d'horari i que, en funció de les seves conclusions, proposés una revisió de la directiva vigent. La Comissió així ho va fer: en total, 4,6 milions de respostes, el 84% favorables a suprimir el canvi. Aleshores, va presentar una proposta legislativa.El Parlament i el Consell, com a figures colegisladores, s'han de posar d'acord perquè el text pugui entrar en vigor. La UE va unificar el procediment del canvi d'hora el 1980. D'acord amb la norma vigent, els països han de canviar a l'horari d'estiu l'últim diumenge de març i tornar a l'horari estàndard l'últim diumenge d'octubre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor