Aragonès, primer membre del Govern de la història que demana el permís de paternitat

Benvinguda al món, Clàudia! 💜 La teva mare i jo no podem ser més feliços!! Que siguis una dona valenta i extraordinària com ella! pic.twitter.com/KfHgSbJgqY — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 8 de març de 2019

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, serà el primer membre de la història de l'executiu de la Generalitat que demana el permís de paternitat, i estarà de baixa per cuidar la seva filla acabada de néixer.Aragonès romandrà quatre setmanes de baixa, tot i que posteriorment reprendrà aquest permís de paternitat per assolir les cinc setmanes de temps mínim d'aquesta baixa. El vicepresident va veure néixer la seva filla Clàudia el passat 8 de març, la mateixa data que el Dia de la Dona.Les funcions d'Aragonès han estat assumides de manera temporal per la consellera de Justícia, Ester Capella. Així doncs, Aragonès és el primer conseller i membre del Govern que agafa el permís de paternitat. En el cas de maternitat, la consellera de Salut, Alba Vergés, va estar de baixa setze setmanes quan va ser mare a l'octubre passat.

