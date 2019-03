La dieta durant l'embaràs podria variar el risc de desenvolupar TDAH durant la infància

Un estudi recent ha posat de manifest algunes novetats sobre l'aparició de símptomes del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) que tenen a veure amb l'alimentació. Concretament, determina que el risc de desenvolupar aquests indicis durant la infància podria veure's modulat per la dieta de la mare durant l'embaràs. Després d'analitzar mostres de plasma procedent de cordons umbilicals per quantificar nivells d'omega-6 i omega-3 (àcids grassos) que arriben al fetus, l'anàlisi conclou que a més proporció de la primera respecte la segona, més risc de mostrar símptomes de TDAH als set anys.L'estudi liderat per un equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) , centre impulsat per la Caixa, va comptar amb la participació d'uns 600 nens d'Astúries, País Basc, Catalunya i el País Valencià. A més de les mostres de plasma del cordó umbilical també es van contemplar dades procedents de qüestionaris fets a les mare. La recerca ha estat publicada a The Journal of Pediatrics Els resultats de l'estudi conclouen que per cada increment d'un punt del nivell d'omega-6 respecte l'omega-3, el nombre de símptomes de TDAH als set anys augmenta en un 13%. La recerca va avaluar tant el diagnòstic clínic de TDAH (amb sis símptomes com a mínim) i el nombre d'indicis presents també en els casos que no arriben a complir amb els criteris que marca el diagnòstic.“Aquest estudi aporta una evidència més sobre la importància de la dieta materna durant l'embaràs. El subministrament de nutrients durant les primeres etapes de la vida resulta clau, ja que programa l'estructura i la funció dels òrgans, la qual cosa té un impacte en la salut al llarg de tota la vida", ha afirmat investigador d'ISGlobal i investigador de l'estudi Jordi Júlvez.Això sí, la ràtio dels dos omegues es va associar amb el nombre de símptomes de TDAH, però no amb el diagnòstic del trastorn, i només en l'examen realitzat als set anys. Els autors comenten que pot haver-hi un error de mesura als quatre anys, perquè els símptomes detectats en edats primerenques poden ser originats per un retard en el neurodesenvolupament dins de la normalitat.Però per a què serveixen l'omega-6 i l'omega-3? Són imprescindibles per a les funcions essencials de l'organisme, per al desenvolupament del sistema nerviós. En concret, l'àcid omega-3 és fonamental per al desenvolupament ocular del fetus, i per al desenvolupament cognitiu dels nens, mentre que els omega-6 estimulen el creixement del pèl i de la pell, i afavoreixen la salut òssia i reproductiva, per exemple.L’omega-6 i l'omega-3 doncs, tenen un paper bàsic en la funció i l'arquitectura del sistema nerviós central, en concret durant les últimes etapes de la gestació. Els dos tipus d'omega competeixen per incorporar-se a les membranes cel·lulars i s'obtenen principalment a través de la dieta. Com que tenen funcions fisiològiques oposades és important que s'adquireixin de forma equilibrada. Investigacions prèvies ja havien observat que els nens i nenes amb TDAH registren major ràtio omega-6:omega-3.La relació correcta entre els àcids grassos omega-6 i omega-3 hauria de ser entre 1:1 i 4:1, però la realitat és que la típica dieta estàndard té una ràtio mitjana de 20:1 i el desequilibri en el consum de omega-3 i omega-6 comporta problemes de salut.

