Apple situa Netflix en el punt de mira i creu saber com destronar-lo

Introducing Apple TV+.

A new streaming service with original stories from the most creative minds in TV and film. #AppleEvent pic.twitter.com/xLhtdNNaa2 — Apple TV (@AppleTV) 25 de marzo de 2019

Here’s a look at our newly announced original series, exclusively on Apple TV+. Coming this fall. #AppleEvent pic.twitter.com/cAkCN4Ikdy — Apple TV (@AppleTV) 26 de marzo de 2019

Per córrer, primer cal saber caminar. I per caminar, primer cal haver gatejat. Aquest ordre natural de les coses que regeix el desenvolupament de tots els éssers humans sembla, però, no afectar a Apple. La companyia nord-americana ha anunciat aquesta setmana que entra a la batalla dels continguts audiovisuals en streaming i que no ho fa de qualsevol manera.Abans de sortir al mercat, els de Cupertino, a Califòrnia, ja tenen en cartera un elenc de galàctics que espanta. Steven Spielberg, Oprah Winfrey, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Steve Carrell i altres cares conegudes formaran part de l'oferta de la nova Apple TV Plus , que estarà disponible a partir de la tardor, i que pretén, ni més ni menys, que destronar Netflix."Un nou servei d'streaming amb històries originals de les ments més creatives de la televisió i les pel·lícules", autopresenta Apple el seu nou i prometedor producte.L'empresa fundada per Steve Jobs serà l'última en incorporar-se a la carrera, però el seu punt de partida no té res a envejar a la resta. El nou servei de continguts per a subscriptors naixerà a més de 100 països d'arreu del planeta, així com a les smarts TV i els ordinadors Mac.A part, comptarà amb el suport logístic gens menyspreable dels gairebé 1.500 milions de dispositius actius entre iPhones, iPods, iPads i la resta de membres de la llarga llista de la família Apple. Això sí, ara per ara encara no ha transcendit quin serà el preu del servei.

