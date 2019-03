Mor un home de 64 anys en bolcar amb una excavadora a Masquefa

Un home de 64 anys ha mort aquest matí mentre treballava en unes obres a Masquefa. Segons han informat els Bombers, els fets s’han produït als volts de tres quarts de nou a la zona de Can Parellada. L’home estava treballant en unes obres que està realitzant l’empresa Construcions i Explanacions Gras S.A. a l’indret.La víctima conduïa una màquina retroexcavadora, quan, per causes que s'estan investigant, ha bolcat i ha quedat atrapat sota la màquina. Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers que han retirat la màquina, així com dotacions dels Mossos d’Esquadra i el SEM. No han pogut fer res per salvar-li la vida i l’home ha mort al mateix lloc de l’accident.

