​L'estiu dura ara cinc setmanes més que als anys vuitanta

El canvi climàtic ha produït un allargament dels estius a l'Estat, amb acumulació d'anys molt càlids en l'última pècada i freqüents nits tropicals. Així ho evidencien les dades de l'Open Data Climàtic, una eina de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) d'accés lliure a partir del mes d'abril, que ha comptat amb informació procedent del propi banc de dades de l'organisme i de 58 observatorisSegons les conclusions d'aquest estudi preliminar, les temperatures mitjanes de totes les estacions són cada vegada més elevades, tot i que l'ascens s'aprecia amb més claredat a la primavera i, sobretot a l'estiu, estació que es converteix en la més afectada pel canvi climàtic , ja que s'està tornant més llarg i més càlid.En concret, les dades revelen que l'estiu s'està allargant nou dies de mitjana per dècada, de manera que avui en dia abasta cinc setmanes més que al començament de la dècada de 1980, tot i que l'escalfament afecta totes les estacions de l'any. En general, les temperatures són més càlides ara entre l'abril i l'octubre, fet que confirma que aquesta estació comença abans i acaba després. "És una cosa que tots notem, i que les dades ens confirmen", subratlla un dels portaveus de l'AEMET, Rubén del Camp.Les dades també revelen que les superfícies amb climes semiàrids estan avançant a l'Estat, i ocupen arqa ja un 6% més que en el període 1961-1990, és a dir, d'uns 30.000 quilòmetres quadrats, un augment "considerable", segons una altra de les portaveus de l'AEMET, Beatriz Hervella. Les zones més afectades són Castella-la Manxa, la vall de l'Ebre i el sud-est peninsular, en ser aquestes les més propenses a no registrar precipitacions.Pel que fa a les temperatures, l'estudi confirma una tendència a temperatures més altes a l'Estat des del 1971, tant en valors mitjans com a màximes i mínimes, cosa que afecta directament a la població pel que fa a l'índex de mortalitat. Aquest resultat concorda amb el fet que els anys més càlids s'hagin registrat en la seva majoria al segle XXI.Dels 58 observatoris analitzats, 37 van registrar almenys cinc anys des de 2011 amb temperatures mitjanes anuals situades dins el 20% de les més càlides del període de referència (2011-2018).Aquestes anomalies posen de manifest que almenys cinc dels últims vuit anys en aquests observatoris han estat molt càlids, sent el "cas més extrem" a Barcelona, ​​on des del 2011 la temperatura mitjana anual s'ha situat entre el 20% de les més càlides des d'aquest mateix any, període de referència.

