Boines negres al Círculo Ecuestre

El Círculo Ecuestre ha obert avui les portes de bat a bat a Josep Bou, l'alcaldable del PP a Barcelona. Bou estava còmode. Coneix la casa: n'és soci. L'empresari ha explicat el seu projecte davant dels socis d'un dels clubs elitistes de la ciutat i ha afirmat que va acceptar la proposta que li va fer Pablo Casado per "servir Espanya" i per evitar que Barcelona no acabi sent "com Vic o Solsona, una ciutat potes enlaire, tot groc".Bou no ha decebut. Ha explicat algunes de les mesures que pensa adoptar si pot governar Barcelona. El tema de la seguretat ha estat central. Una de les propostes sorprenents ha estat la creació d'una brigada de policia urbana formada per 500 persones, amb 50 vehicles, que es podria nodrir de membres procedents de les BRIMO i també de la Brigada Paracaigudista, que tindria la missió d'assegurar l'"ordre" a la ciutat. Un ordre que, segons ell, s'ha perdut per culpa dels manters i de grups que, "amb cinquanta o cent persones, poden tallar un carrer".L'alcaldable del PP ha recordat que va ser boina negra (cavaller legionari paracaigudista) i creu que persones que provenen de l'exèrcit "al Raval se sentiran com a casa". Bou ha advocat per reforçar unes relacions entre Barcelona i l'exèrcit, avui molt allunyats. I ha fet una altra promesa: "S'ha de fer una desfilada de les forces armades a Barcelona".Bou ha promès la creació de 8.000 habitatges per respondre a les necessitats de la vivenda, que Ada Colau no ha estat capaç de fer, i de 15.000 empreses a l'any (amb impostos zero els primers tres anys). Ha proposat muntar un equip de cent persones, expertes en relacions internacionals i que es dediquin a viatjar per donar a conèixer Barcelona al món i portar inversions.Preguntat sobre les infraestructures, ha dit que "l'aeroport funciona molt bé", com també el port, del qual ha dit que només voldria canviar el sistema de designació del president de l'autoritat portuària, que hauria de dependre de l'Ajuntament, "i així li traiem a la Generalitat".El candidat del PP ha contestat a una pregunta de com pensa aconseguir els vots per ser alcalde. Bou és optimista i ha assegurat que obtindrà "molts vots a Nou Barris, serà el districte on tindré més vots". Per afegir que coneix molt el barri perquè hi ha viscut molts anys i que "no hi ha res més digne que la pobresa". El segon districte on traurà més vots és a Sarrià-Sant Gervasi, segons ha pronosticat.

