​Els promotors de la llei habitacional se senten «enganyats» amb el decret del Govern

Els promotors de la llei habitacional com la 24/2015 han rebutjat aquest dimarts el decret aprovat a principis d'aquest mes pel Govern sobre habitatge i han assegurat sentir-se "enganyats" ja que, al seu parer, no "s'ataca els preus de lloguers abusius" i avisen que els preus dels habitatges de protecció oficial pujaran.Segons ha dit la portaveu de la PAH, Lucía Delgado, s'han creuat "unes línies vermelles que no podem consentir" i consideren que no es prou "ambiciós" per obligar els grans tenidors a cedir pisos per a ús social. Per això, demanen "tornar a la casella de sortida" ja que no es garanteixen els lloguer socials en les ocupacions ni es posa "sobre la taula" la implantació del 30% a tot Catalunya, i han anunciat que es reuniran amb els grups polítics del Parlament perquè el decret, que s'ha de validar en els propers dies, no pugui tirar endavant.D'altra banda, les entitats han anunciat una manifestació per al pròxim 6 d'abril als Jardinets de Gràcia per protestar contra els preus abusius de lloguer i per exigir un lloguer assequible.

