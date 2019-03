Benítez reconeix els abusos a menors i diu que els Maristes n'estaven al cas

L'exprofessor de gimnàstica dels Maristes Joaquín Benítez ha reconegut aquest dimarts ser l'autor de dos dels quatre casos d'abusos sexuals a menors pels quals està sent jutjat. I ha afegit que la congregació dels Maristes n'estava al cas des del primer moment, i que es va sentir "emparat" per la seva reacció.Benítez ha detallat que va fer tocaments a un antic alumne, que després de dos o tres dies el pare del nen es va presentar al col·legi i que van anar al despatx del director, qui li va indicar que era "important que no tornés a passar", segons ha explicat en resposta a la seva defensa en el judici de la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona per quatre casos d'abusos sexuals entre el 2006 i 2010, dels quals n'ha reconegut dos.La seva defensa -única part a la qual ha respost- li ha preguntat inicialment si temia ser descobert, però Benítez ha recordat el cas del 1986 i ha comentat que els responsables de l'ascola el van advertir que el deixarien tres mesos sense sou com a sanció, però que la sanció no es va arribar a imposar, i que mai més no el van tornar a advertir, motiu pel qual ha conclòs: "Per això no tenia por" de cap sanció.L'acusat ha detallat que hauria "enganyat" les dues víctimes per portar-les a la llitera del seu despatx, per suposades lesions, i aleshores els hauria fet tocaments i fel·lacions.En la mateixa sessió del judici, els metges forenses han definit Benítez com una persona narcisista i amb poca empatia, que "no reconeix el patiment aliè".En la compareixença de tres metges i un psicòleg com a perits en el judici a la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona , les parts han preguntat als forenses si l'acusat té trets d'una psicopatia o de tenir una parafília com la pedofília, però ho han descartat.Han detallat que no és una persona amb un trastorn cognitiu o mental que li impedeixi entendre la realitat, però que, en relació als casos d'abusos pels quals l'estan jutjant, "nega l'existència de falta de consentiment".A més, els tècnics han apuntat que si bé Benítez verbalitza que es penedeix dels fets, no hi ha una "expressió externa" que corrobori el penediment.Benítez està acusat d'abusar sexualment de quatre alumnes de 13 i 14 anys en els cursos entre el 2006 i 2010, en dos casos de manera reiterada, aprofitant que estaven sols al seu despatx i valent-se del "temor" que causava a les víctimes la posició dominant del professor, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia de Barcelona.S'enfronta a unes peticions de penes que van fins als 36 anys de presó per quatre delictes d'abusos sexuals, segons els diferents escrits d'acusació, perquè a més de les acusacions particulars hi ha personades la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona com a acusació popular.

