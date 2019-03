Llum verda a la polèmica nova directiva de drets d'autor a Internet

L'Eurocambra ha aprovat una nova directiva que estendrà els drets d'autor a Internet. El ple ha donat llum verda aquest dimarts a la nova regulació per 348 vots a favor i 274 en contra. La normativa pretén que els titulars de drets, especialment els músics, intèrprets i guionistes, així com els editors de notícies, puguin negociar una remuneració per l'ús de les seves obres en plataformes en línia, com Youtube, Facebook i Google.La directiva finalment ha inclòs els polèmics articles 13 i 11. El primer exigeix a les plataformes que creïn filtres als continguts per controlar que no es violen els drets d'autor, mentre el segon obliga a aquells que publiquen fragments de notícies, com Google News, a pagar una llicència per fer-ho.Aquestes mesures han generat controvèrsia per possibles riscos per a la llibertat d'expressió en línia. Ara el text s'haurà d'aprovar formalment al Consell, on seuen els estats membres, si bé aquests ja van donar el seu vistiplau informal al text aprovat aquest dijous.La nova norma continuarà permetent que es puguin compartir articles de notícies sense generar drets per al mitjà, sempre que siguin només fragments "molt breus", segons informa el Parlament Europeu. A més, continuarà sent possible penjar a Internet obres protegides per citar, criticar, revisar, caricaturitzar, parodiar o imitar.Les enciclopèdies en línia no comercials com la Viquipèdia queden exemptes a la normativa. Wikipedia va llençar una forta campanya en contra d'aquesta reforma quan va començar el seu tràmit parlamentari a l'Eurocambra.Amb aquesta normativa els autors podran reclamar també una remuneració addicional al distribuïdor que explota els seus drets quan l'acord original reporti uns ingressos desproporcionadament baixos en comparació amb els beneficis que obté el distribuïdor.La directiva dels drets d'autor a Internet ha rebut crítiques de certs sectors que consideren que la nova normativa podria limitar la llibertat d'expressió. "L'aprovació d'aquesta directiva suposa un cop dur per a la llibertat a Internet tal com la coneixem", ha dit l'eurodiputat de Catalunya en Comú Ernest Urtasun.

