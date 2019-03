Torna el SuperMes del Baix Llobregat, amb una gran festa d'inici i concert de Reggae per Xics

El SuperMes del Baix Llobregat , la campanya impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, proposa durant els quatre caps de setmana del mes d’abril més un centenar d’activitats familiars d’oci, cultura i gastronomia a la comarca. Enguany, i per primera vegada, se celebrarà una gran festa que tindrà lloc el diumenge dia 31 de març a Cornellà de Llobregat, i que serà l’inici de l’abril més familiar del Baix Llobregat Aquest esdeveniment, batejat com la SuperFesta , que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, és una de les novetats del SuperMes , que enguany arriba a la quarta edició i que consolida el Baix Llobregat com la gran destinació d’oci i turisme per a públic familiar.El diumenge 31 de març, el Parc de Can Mercader de Cornellà es transformarà en un gran escenari que acollirà una matinal plena d’activitats: les famílies podran gaudir de tallers variats, música i del “trenet”, un símbol del parc. La cirereta del pastís la posarà l’actuació de la banda de Sant Feliu de Llobregat Reggae per Xics, que ha creat la cançó del SuperMes, dedicada a la comarca del Baix Llobregat, i que la tocarà en el concert de la SuperFesta. Amb més de 12.000 discos venuts, la banda marida ritmes jamaicans amb cançons tradicionals catalanes, que connecten de ple amb el públic familiar, fent ballar tant pares com fills.Després d’aquest tret de sortida d’alt voltatge, el SuperMes oferirà quatre caps de setmana d’abril, incloent la Setmana Santa, plens d’activitats en exclusiva per a famílies, amb promocions i descomptes especials en activitats d’oci i d’aventura, rutes a la natura, museus, restaurants i allotjaments, que s’oferiran únicament durant el SuperMes.Entre les activitats del SuperMes d’enguany, cal destacar les propostes que inclouen importants descomptes als principals atractius turístics de la comarca, com són les Coves de Montserrat, els Espais Naturals del Delta del Llobregat, el Canal Olímpic de Castelldefels, el Parc Arqueològic Mines de Gavà, Catalunya en Miniatura a Torrelles de Llobregat, els Museus d’Esplugues, o la Cripta Gaudí de la Colònia Güell. També s’organitzen activitats completament originals, com ara la possibilitat de convertir-se en xef per un dia, practicar i aprendre els secrets del tir en arc, viure raids d’aventura en família, experimentar la pastura amb un ramat d’ovelles, fer rutes a cavall i en poni, o jugar a fer de pagès al Parc Agrari, entre d’altres.Per gaudir d’aquest ampli ventall de propostes i dels seus descomptes, només cal entrar al web elsupermes.cat i activar les promocions i/o comprar les activitats directament on-line.D’altra banda, la Puput Punxetes, la mascota turística de la comarca nascuda en el marc del SuperMes i que s’ha reafirmat com el símbol de la campanya, tornarà a ser un dels reclams protagonistes per als més petits, que la podran trobar físicament en moltes activitats del SuperMes animant les famílies, i repartint globus i calcomanies entre els infants.El SuperMes del Baix Llobregat organitzarà un concurs a les xarxes socials per trobar la SuperFamília, que podrà gaudir d’un cap de setmana a la comarca amb activitats, àpats i allotjament inclosos. Per participar-hi, les famílies hauran de compartir les seves experiències del SuperMes a les xarxes, i un cop finalitzi la campanya, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat realitzarà el sorteig.El SuperMes és una campanya de gran impacte sense precedents a Catalunya, que va posar en marxa el Consorci de Turisme del Baix Llobregat l'any 2016 amb una important implicació del sector públic i del sector privat de la comarca. Les notables xifres que va registrar el web del SuperMes l'any passat –100.000 visites durant la campanya- demostren el potencial turístic de la comarca del Baix Llobregat, que es consolida com una gran destinació de turisme familiar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor