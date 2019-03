Maragall acusa Colau de convertir el cas del CAP del Raval en un «conflicte artificial»

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha carregat aquest dimarts contra l'alcaldessa, Ada Colau, per haver convertit l'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP) Raval Nord en un "conflicte artificial", segons ha afirmat. Maragall ha fet aquestes afirmacions cinc dies després que un grup de veïns del barri ocupessin la Capella de la Misericòrdia per exigir que aquest espai aculli el nou CAP , i en ple conflicte a diverses bandes que implica Ajuntament, oposició, el Macba , veïns i altres organismes i administracions per la ubicació de l'equipament "Episodis com el del CAP Raval no són admissibles a la ciutat. No admeto que diguin que actuem en contra de l'interès dels veïns", ha criticat Maragall, en referència a les paraules d'Ada Colau en un vídeo del seu canal de Youtube en el qual retreu als grups municipals a l'Ajuntament que no donin suport al projecte de CAP a la Misericòrdia per partidisme i perquè l'acord no es produeixi en aquest mandat.Així s'ha pronunciat Maragall en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum que ha presentat l'exconseller d'Economia Antoni Castells, i al qual han assistit també la número dos de la seva llista, Elisenda Alamany (Nova); el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós; l'exresponsable d'Hisenda de la Generalitat Lluís Salvadó, i la regidora d'ERC a l'Ajuntament Trini Capdevila, entre d'altres."El que hem fet des d'ERC és buscar i trobar alternatives possibles per al nou CAP Raval Nord. Ajudarem els veïns, però no ajudarem a convertir aquest assumpte en un conflicte artificial", ha insistit Maragall, que ha assegurat que Barcelona demana a crits ser governada, i ha afirmat que si governa solucionarà aquest conflicte.En relació a l'habitatge, Maragall ha promès que si és alcalde impulsarà instruments reguladors per aturar la pujada dels lloguers: "Destinarem 1.000 milions d'euros a fer política d'habitatge amb l'objectiu que les famílies no dediquin més del 30% dels seus ingressos a habitatge", després que aquest dilluns marqués l'objectiu de construir 1.500 habitatges de lloguer públic en dos mandats.També ha explicat que treballa en un nou model de seguretat i prevenció a nivell metropolità, atès que la "divisió és un escenari perfecte per al crim organitzat", i ha detallat que estudia un programa especial per definir millor les funcions de la Guàrdia Urbana, agents cívics, educadors i agents de prevenció, amb l'objectiu de millorar la convivència a la ciutat. "No n'hi ha prou de posar més policia al carrer. Definirem un nou model de coordinació dels diferents cossos i treballarem amb el concepte d'entorn metropolità per lluitar contra el crim organitzat i tenir professionals especialitzats", ha proclamat.Preguntat sobre la possibilitat que els partits sobiranistes concorrin en una única llista en les municipals, Maragall s'hi ha mostrat en contra, en dir que "no es pot anul·lar la riquesa i la pluralitat de cada partit per l'objectiu de la independència", i ha defensat que anar per separat permet conjuminar forces i treballar sota la premissa d'unitat estratègica.

