Reguant i Baños al·leguen errors processals i de fons al recurs contra la sanció imposada pel Suprem

L'advocat de l'exdiputada i regidora de la CUP Eulàlia Reguant, Dani Amelang, ha anunciat en roda de premsa aquest dimarts que ha interposat un recurs de nul·litat de la sanció imposada pel Tribunal Suprem –de 2.500 euros per cap- després que tant ella com l'exdiputat cupaire Antonio Baños rebutgessin respondre les preguntes de Vox durant el judici de l'1-O, el passat 27 de febrer. Amelang ha explicat que ambdós han al·ludit errors processals i de fons.Els errors processals, segons ha explicat l’advocat de Reguant, es resumeixen en diversos punts: primer, que l'article que imposa la sanció es refereix a advocats i procuradors que intervinguin en les causes, i "ni Reguant ni Baños ho són, ni molt menys han intervingut com a professionals en aquesta causa", fet pel qual "l’article no és d’aplicació" i genera "indefensió". En definitiva, es fa referència a uns articles "que no són els propis per a testimonis".A més, Amelang ha defensat que el Dret sancionador requereix la comunicació in situ a l’interessat de l'inici del procediment, la seva prèvia audiència i la notificació en el mateix moment, i "res d’això es va donar"Pel que fa a l'error de fons, Reguant ha reafirmat el que va pronunciar el mateix 27 de febrer: "és una qüestió de compromís antifeixista i d’ètica". Com ha explicat l’advocat, "al recurs s’ha argumentat que el testimoni no pot ser obligat a declarar si la resposta perjudica materialment o moralment la persona", que és el que la cupaire va reivindicar en el seu moment: "Seguirem dient que no volem contestar a Vox perquè no es pot naturalitzar l’extrema dreta"."Acceptar que Vox és l’acusació popular és virar cap a l’extrema dreta tot el tribunal", i ha afegit que "es dona un espai que no hauria de tenir” i que per solidaritat amb dones, migrants i totes les persones que “pateixen les polítiques d’un partit com Vox", seguirà defensant que "l’objecció de consciència és un deure en situacions com la d'aquest judici".En cas de no admetre's el recurs presentat pels exdiputats de la CUP, l’advocat de Reguant ha explicat que es podria interposar de nou a la Sala de govern. En cas de no prosperar allà tampoc, "el futur és incert". Amelang ha explicat que es podria contemplar un recurs contenciós administratiu (una Sala diferent a la Penal), encara que no és segur que fos acceptat. En cas que no, "només quedaria dirigir-nos al Tribunal Constitucional al·legant una vulneració de drets fonamentals". Com a darrera opció, el lletrat ha mencionat el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), a Estrasburg. "Però això ja s’anirà veient a mesura que avanci el procés, de moment no hi ha res decidit", ha afegit Reguant.L'exdiputada ha explicat que el mateix recurs ha estat interposat tant per ella com per Baños, que malgrat comptar amb advocats diferents –el de l'exdiputat és el mateix de Mireia Boya- van coordinats "en argumentació i procés".

