Juan José Aizcorbe, advocat dels Franco, serà el número dos de Vox per Barcelona

Vox ja ha escollit els seus candidats per Barcelona. Fa uns dies es va fer públic que seria Ignacio Garriga, l'odontòleg que és el rostre més conegut del partit, qui encapçalaria la seva llista al Congrés en les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Aquest dimarts, el partit de Santiago Abascal ha donat a conèixer els números dos i tres de la llista. El número dos és un vell conegut de l'extrema dreta, l'advocat Juan José Aizcorbe. De 60 anys, ha defensat els interessos de la família del dictador Francisco Franco en un plet -que va guanyar- amb l'Ajuntament de Santiago de Compostel·la per dues estàtues del pazo de Meirás, que el consistori considerava que havien estat espoliades.Aizcorbe, nascut a Barcelona, ha estat vinculat al món de la comunicació i va ser el braç dret de l'empresari Julio Ariza a Radio Intereconomía, de la qual va ser conseller delegat. Va militar al PP català, sempre a l'escalf d'Aleix Vidal-Quadras, fins que amb la caiguda en desgràcia de l'exdirigent dels populars, va abandonar la formació.Garriga i Aizcorbe estaran acompanyats per un jove torero, Serafín Marín, que va ser el darrer que va matar braus a la plaça de la Monumental de Barcelona, abans que les curses fossin prohibides per una llei del parlament de Catalunya. Marín ha estat un dels principals activistes en defensa de la "fiesta".

