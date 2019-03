VÍDEO Dissenyen un «escape room» per combatre el bullying

L’empresa Cripthos, de Sant Cugat del Vallès, ha dissenyat un escape room anomenat Stop Bullying, adreçat a escolars d’entre sis i dotze anys, amb l’objectiu de dotar-los d’eines per aprendre a detectar situacions de bullying i sensibilitzar-los al respecte.La proposta gira entorn un infant anomenat Miko, a qui han amagat la gorra i és incapaç de trobar-la. Els participants han d’anar resolent proves i seguint pistes per tal d’ajudar aquest personatge, recorrent diverses estances d’una escola que Cripthos ha creat amb plafons de grans dimensions.L’origen de la idea va sorgir l'any 2018, quan una agència va encarregar a Chriptos que dissenyés un joc centrat en la temàtica del bullying, i tal com explica el seu director, Andreu Recasens, “un cop vam fer-lo vam pensar que amb més temps podíem aprofundir i desenvolupar un producte més rigorós amb els continguts i més potent”. Recasens afirma que van veure clar que era una eina molt útil per “combatre l’assetjament infantil”.El director de Chriptos afirma, també, que la millor estratègia perquè els nens aprenguin és jugant, i es mostra convençut que amb l’Stop Bullying els escolars adquireixen els coneixements necessaris per detectar les situacions d’assetjament i veure qu eno son correctes. “Creiem que cal donar visibilitat a aquesta problemàtica i parlar del que està succeint”, afirma Recasens.Al llarg del recorregut de l’escola on en Mico ha perdut la gorra, “dos dinamitzadors que han rebut una formació prèvia sobre bullying i que tenen capacitat per resoldre els dubtes que puguin sorgir guien els escolars per les diverses estances de l’escola, cercant les pistes que els duran fins la gorra perduda”, explica Andreu Recasens.Per tal de poder avançar, els participants han d’aprendre continguts relacionats amb l’assetjament escolar i han de conèixer com actuar en certes situacions, o diferenciar què és bullying i què no. Entre les diverses proves, els estudiants han de detectar comportaments negatius mitjançant una mena de vinyetes de còmic o cercar la clau correcta d’entre un munt de clauers vinculats a situacions d’assetjament escolar. Uns objectes que “els fem nosaltres mitjançant impressions 3D i alhora aportem diferents aparells tecnològics per donar dinamisme a l’escape room”, detalla el director de Chriptos.Fins ara l’experiència s’ha dut a terme a una dotzena de centres educatius de tot Catalunya i a un centre comercial, i Recasens afirma que “està agradant molt i els professors coincideixen en que és una bona eina per introduir la problemàtica a l’aula”.El següent pas és arribar a acords amb els ajuntaments per tal que aquest escape room pugui arribar a més llocs.A banda d'aquest projecte, Cripthos també disposa d'un altre 'escape room' portàtil anomenat Proyecto C pensat per fer formacions per empreses. La companyia treballa en el disseny d'un nou producte per infants però "amb un caire més lúdic" que confien que es pugui fer servir en celebracions privades.

