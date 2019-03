Batet evita tancar la porta a un pacte postelectoral amb Ciutadans

La ministra de Política Territorial i candidata del PSC a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, Meritxell Batet, ha evitat vetar Ciutadans de cara a possibles pactes postelectorals. Batet ha situat la pilot a a la teulada del partit d'Albert Rivera i ha considerat que Cs ha deixat clar que no vol pactar amb els socialistes. "Ciutadans ha escollit ser un partit de dretes i governar amb la dreta", ha afirmat. Tot i això, la candidata no ha volgut tancar la porta a possibles acords. "Nosaltres no establim vetos ni apriorismes", ha apuntat.Batet ha insistit que el PSC surt a guanyar els comicis amb l'objectiu de continuar amb l'acció de govern de Pedro Sánchez. "Queden moltes coses per fer", ha dit. Com qualsevol partit que opta a guanyar, els socialistes esperen no haver de dependre de ningú per formar govern però en l'escenari dibuixat aquest dimarts per Batet, Podem es perfila com l'opció més viable.A banda de recordar la implicació de Ciutadans per formar govern a Andalusia amb el supot de Vox i la seva participació a la manifestació de Colón, Batet ha reduït les opcions postelectorals a dues: o un govern de dretes o un govern d'esquerres presidit per Pedro Sánchez.Més enllà de l'eix esquerra-dreta, Batet també s'ha referit al conflicte polític català. Aquí, també ha esbossat un escenari amb només dues opcions. O la convivència i el diàleg que identifica amb el PSOE o la "confrontació" i la "destrucció de l'autonomia" que assegura que representaran el PP, Ciutadans i Vox.La candidata del PSC també s'ha referit a la decisió del Tribunal Suprem de rebutjar suspendre l'ordre de la Junta Electoral Central de despenjar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat. Batet ha qualificat de "fonamental" que les institucions públiques mantinguin la seva "neutralitat", especialment durant la campanya electoral.Abans d'atendre els mitjans, la ministra ha donat alguns detalls de la campanya electoral del PSC. El primer acte serà l'11 d'abril a Santa Coloma de Gramenet i de moment només està confirmada la participació del líder del partit, Miquel Iceta.L'acte central de campanya serà el 25 d'abril al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que el partit preveu un dia de "mobilització" coincidint amb la diada de Sant Jordi.Abans que comenci la campanya, el president espanyol, Pedro Sánchez, visitarà Tarragona el 31 de març i el ministre de Foment José Luis Ábalos participarà en un acte a Catalunya el cap de setmana del 6 i 7 d'abril.

