ÀUDIO ANÀLISI La capacitat d'anticipació de «Tácito»; per Sara González

L'anticipació sembla ser una virtut del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, àlies Tácito. Ho vam veure a Twitter, quan va parlar de sedició abans que ningú i ho hem tornar a veure avui al Tribunal Suprem, quan ha deixat clar que ja investigava l'independentisme l'any 2015. El detonant, segons Baena, va ser l'aprovació de la declaració de sobirania al Parlament i havien de vigilar que no es desenvolupés. Estem parlant d'una investigació preventiva?L'afirmació de Tácito no és menor i fa que automàticament ens preguntem: per a què servia exactament la denúncia de Vox a principis del 2017? Quin paraigües necessitava exactament una investigació que suposadament ja s'estava fent? El relat no fa més que enterbolir una instrucció, la del 13, que ha acabat sent un calaix de sastre i que ha anat nodrint la causa del Tribunal Suprem.Fins a tres instàncies judicials, suposadament coordinades, van arribar a investigar el mateix. Surrealistes van ser els episodis durant el 2017 en què la Guàrdia Civil deia que investigava per ordres del jutge del 13 i el jutjat negava les ordres. Qui movia els fils de tot plegat en realitat? La teranyina de la instrucció té tants clarobscurs, que Baena podria ser en aquesta qüestió almenys la meitat de clar que ho va ser a Twitter.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor