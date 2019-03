Societat Civil Catalana ha perdut 500 socis

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Josep Ramon Bosch, ha assegurat que el procés "ho ha trinxat tot", també la seva entitat. En una entrevista a Rac 1, Bosch ha calculat que s'han produït unes 500 baixes darrerament per declaracions que ell ha fet com a president de l'entitat. Així mateix ha afegit que l'entitat té uns 20.600 associats."Hi havia veus que no estaven en la centralitat que reclamem i que no ajudaven que el nostre discurs fos fàcil", ha admès. El president de SCC ha explicat que aquest divendres l'entitat debatrà el seu full de ruta i ha retret als no independentistes que no hagin tingut una proposta per a Catalunya.Tot i vincular les recents baixes al seu discurs, Bosch ha defensat que l'entitat sempre ha estat al mateix lloc i que sempre ha intentat tenir una "veu moderada". El president de SCC ha afirmat que quan va néixer l'entitat, el 2014, no hi havia una veu "ferma i potent" davant el "soroll independentista" i que SCC ho va ser.Des que ha tornat a ser president, Bosch admet que les seves declaracions "no han estat en la línia de l'espanyolisme tronat" però ha negat que hagi suposat una moderació.Bosch també ha rebatut les declaracions de la candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha comparat l'1-O amb el cop d'estat del 23-F. Segons el president de SCC, són situacions "absolutament diferents" i, per tant, no comparables.

