La Cambra de Comerç no enviarà informació electoral als seus 423.000 votants potencials

Si no canvia de criteri a darrera hora, la Cambra de Comerç de Barcelona no informarà als 423.000 votants potencials, entre empreses i autònoms, que tenen dret a participar en les eleccions per elegir la nova directiva de l'entitat. Les eleccions per elegir 40 membres del ple tindran lloc de manera telemàtica durant la primera setmana de maig. N'hi ha 20 més que són designats per les organitzacions patronals (6) i per les principals empreses cotitzants (16). La candidatura que encapçala Enric Crous ha reclamat insistentment que la Cambra enviï una targeta censal a tots els possibles votants per informar-los de les eleccions, del seu dret a votar i del sector econòmic en què estan inscrits. La de l'advocat Ramon Masià també exigeix les màximes garanties i ha arribat a insinuar el risc de "tupinada" La desinformació que tenen molts dels electors, desconeixedors del dret a votar, ha fet que històricament la participació en aquestes eleccions hagi estat irrisòria, sovint de poc més de l'1%. En aquesta ocasió, en el procés electoral concorren quatre candidatures senceres -les esmentades de Crous i Masià, més la la del financer Carles Tusquets i una altra sense candidat presidencial animada per l'ANC i el Cercle Català de Negocis-, a més d'una altra de la plataforma de dones 50/50.Malgrat la presència de tantes candidatures, la Cambra no vol atendre la petició d'enviar targetes censals. Des de la Cambra han explicat a Nació Digital que l'enviament d'informació per correu no va aconseguir motivar la participació en ocasions anteriors. I que no es disposa de tots els mails dels possibles votants, per la qual cosa no es pot enviar la informació només una part dels electors. Des de les candidatures crítiques hi ha malestar i es considera que no enviar informació als electors només beneficia la candidatura del financer Carles Tusquets.En la història dels processos electorals a la Cambra existeix el precedent del que va passar el 2010, quan el candidat derrotat, Ramon Carner, va presentar denúncia davant el TSJC. Tres anys més tard, el tribunal va anul·lar el vot per correu per considerar que s'havia produït amb irregularitats . Amb tot, no va anul·lar les eleccions, ja que els vots anul·lats no capgiraven la reelecció de l'actual president, Miquel Valls.No s'enviarà targeta censal, però la Cambra sí que vol publicitar les eleccions. Aquest dijous, el ple de l'entitat està convocat per aprovar un increment de la despesa prevista per l'organització del procés, que passa de 180.000 a 470.000 euros. Des de la Cambra es repeteix que per impulsar la participació és millor divulgar les eleccions a través dels mitjans que no pas enviar directament la informació electoral a cada votant.

