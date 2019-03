«Cal trencar els prejudicis que els portadors del VIH són ionquis i prostitutes»

L'entitat Actua Vallès , amb un quart de segle de vida d'existència, té en la seva gènesi "donar resposta a les necessitats de l’epidèmia del VIH i la sida". Per aquesta raó, l'associació sap com ha estat l'evolució.Nadia Valiente (Sabadell, 1996), tècnica d'inserció laboral, és una de les encarregades de la darrera iniciativa endegada: Eliminant obstacles, construint feina . Un projecte que es posa en marxa aquest mes de març, i fins al mateix mes de 2020, que busca "lluitar contra l'estigma i la discriminació" de persones amb VIH, sobretot en l'àmbit laboral.- De la mà de la Federació Trabajando en Positivo , de Madrid, que l'ofereix a les diferents entitats d’arreu de l’Estat que treballem amb persones amb VIH. Aleshores, ens encarreguem d'executar-lo. Ens dona les pautes i les diverses associacions el duem a terme, amb els objectius que cadascuna es marca. I a Catalunya, a més de nosaltres, hi ha quatre o cinc entitats més.- En tenim, tot i que ha baixat el nombre. Fa tres o quatre anys ens havíem trobat gent que l’havien fet fora de la feina per tenir la sida. Ha passat i està passant. En molts casos, perquè hi ha una gran desinformació sobre el tema.- Doncs, una empresa no et pot demanar el teu expedient mèdic per saber si ets o no portador del virus. Per llei no pot. Tampoc, per exemple, ho pot fer amb el certificat de discapacitat, perquè a la segona pàgina apareixen desglossades tota mena de malalties, entre aquestes la sida. Simplement, si es detalla el percentatge ja és suficient.- El que comentava abans que continua passant i et posaré un exemple, que no té per què ser la tònica. L’any passat, un noi jove que treballava en una cuina d’un restaurant conegut va patir discriminació per part dels companys. És per un tema de desinformació, ens han arribat a preguntar si el VIH es transmet a través de l’aire. Per això no crec que sigui culpa de la gent, perquè els hi manca coneixement sobre el tema. Un cop la tinguin, ja veurem si canvien de parer.- Costa molt, però no pel VIH, perquè els usuaris que tenim a Actua Vallès no només són portadors o tenen la malaltia, venen d’altres problemàtiques com poden ser drogodependència i presons. I ara està arribant un nou perfil, molt diferent, persones joves, d’una vintena d’anys, sense papers. En aquest sentit, cal trencar prejudicis de ionquis i prostitutes.I és cert que abans, fa molts anys, la gent amb el virus VIH o la sida eren com si tinguessin la pesta. Ara ja no ho és tant, com bé reflecteix aquest treball. També és veritat que hi ha molta gent que ho amaga, segueix sent un tabú i s’ha de respectar, cadascú té el seu procés, perquè, en general, tenen por. I a nivell emocional i relacional tenen molts dubtes si compartir-ho o mantenir-ho en secret.És un procés lent, però si es fa la vista enrere hi ha progressos i s’ha de confiar en el futur. Tinc esperança. Cal trencar amb els prejudicis que acompanyen aquesta malaltia, perquè són problemàtiques molt diferents. Si bé és cert que la meitat provenen del món de les drogues, hi ha casos per abusos sexuals i persones homosexuals, entre d'altres.- Principalment, volem que la informació flueixi i fer molta sensibilització. Si això es pot fer amb alguna o vàries activitats? Si podem, endavant, però necessitem temps i tenim els recursos que tenim. S’havia parlat de fer-ho amb d’altres entitats del sector, però de moment no hi ha res. Si es pot, es farà.

