El Govern revisarà l'actuació dels Mossos per la retirada de llaços grocs a escoles

Quan el president de la Generalitat, Quim Torra, i els consellers es desplacen cada dimarts cap a la reunió setmanal de Govern, travessen una part del Pati dels Tarongers. Des de l'inici de la legislatura, en una de les parets hi havia penjada una pancarta amb un llaç groc de gran tamany que des d'avui ja no hi és . L'executiu ha pres aquesta decisió després que Inés Arrimadas anunciés una nova demanda per reclamar-ne la retirada.Malgrat tot, la nova consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assenyalat que el Govern està determinat a "seguir amb la mateixa voluntat" de defensa de "la llibertat d'expressió i dels drets fonamentals". Budó ha restat importància a l'actuació dels Mossos d'Esquadra en determinats centres escolars - on va retirar llaços grocs divendres - i ha afirmat que el Govern està revisant l'actuació de la policia catalana.La nova portaveu, que aquest dimarts s'ha estrenat en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, ha minimitzat l'acció dels Mossos divendres i ha recordat que només es van detectar "problemes" en set centres educatius de la xarxa de 2.600 equipaments educatius. "És un percentatge menor", ha puntualitzat abans de recordar que el Govern ha contactat amb les direccions de les escoles afectades.Budó també ha afirmat, sobre la polèmica dels símbols, que l'executiu no posa ni treu llaços, i ha apuntat que Torra presentarà la querella anunciada contra la Junta Electoral Central (JEC) en el transcurs d'aquesta setmana. "Avui [al Govern] s'ha parlat de la determinació dels treballadors i treballadores, i de la possibilitat que es puguin manifestar lliurement. L'espai públic ha de ser lliure i no neutral", ha afegit la consellera de la Presidència, que ha tret importància als relats oposats del Síndic de Greuges i el Govern sobre la recomanació de retirar els llaços i ha evitat l'autocrítica.La portaveu de l'executiu ha criticat l'actitud de Ciutadans, que ha interposat una nova denúncia a la JEC pels llaços exhibits a la delegació de la Generalitat a Londres. "Mentre uns segueixen obsessionats amb el color groc, la nostra obsessió és la llibertat d'expressió i els drets fonamentals", ha completat Budó, que ha insistit en la conjura del Govern per protegir la llibertat d'expressió.La sala tercera del Tribunal Suprem ha rebutjat , a banda, deixar sense efecte de manera "cautelaríssima" les ordres de la Junta Electoral de retirada dels llaços i les estelades. Els magistrats eviten d'aquesta manera adoptar una decisió immediata -com reclamava Torra- i obren un període de deu dies ara perquè la Junta presenti al·legacions. Al seu recurs, Torra demana que se suspenguin els acords adduint que la JEC ha incorregut en un suposat delicte de prevaricació en adoptar decisions "manifestament injustes" i "arbitràries". "No esperàvem una altra cosa de la justícia espanyola", ha apuntat la portaveu del Govern.La setmana passada, dos assessors del president van penjar una nova pancarta a la façana de Palau en la qual es reivindica la llibertat d'expressió . Ho va fer després de retirar l'anterior, en la qual se substituïa el llaç groc per un llaç blanc amb un traç vermell. L'afer dels llaços i de les pancartes van incomodar membres de l'executiu, on hi havia partidaris de treure la simbologia a favor de la llibertat dels presos abans que l'administració s'hi veiés obligada. Els Mossos, a banda, van procedir a retirar llaços d'escoles públiques i d'edificis públics

