La caverna davant del mirall

Els defensors de la violència insurreccional el 20-S acusen els independentistes de viure en una realitat paral·lela. I potser aquesta frase podria servir per resumir tota la feina d’aquesta columna. Estem parlant d’un delicte de rebel·lió –ni desobediència, ni desacatament- que pot comportar desenes d’anys a la presó precisament perquè hi va haver una violència. Però quina exactament? Xavier Vidal-Folch, des de les pàgines de El País, intenta explicar-ho sent pedagògic i mínimament honest. Quin era el problema? La mida del passadís: "Perquè si va ser un minipassadís, o mitjà o ample, denotarà què buscaven els convocants", explica. "A penes mesurava metro i mig d’ample; en alguns trams, menys", continua. "Un cordó així jo no el veig segur [per a la comitiva], si hagués estat de mossos, sí. Es veia poc passadís, des de la meva perspectiva", cita al tinent Norberto. I encara una darrera menció: "La solució era un passadís de tres metres pel que poguessin sortir en cotxe. Però la densitat de la concentració ho impedia sense dissoldre-la, van sintonitzar ambdós".Doncs ja ho veuen, tot el debat de la violència ha quedat reduït a si el passadís feia metre i mig o tres metres. I es veu que per uns centímetres aquí o allà una gent se’n pot anar anys i panys a la presó. O no. Perquè a la conselleria d’Exteriors els agents van sortir en cotxe i el vehicle va ser sacsejat. Conclusió: una rebel·lió crua i pelada. El divendres explicàvem com els mateixos analistes que no veuen violenta la pèrdua d’un ull de Roger Español, els fa tremolar de terror les "cares d’odi" d’uns manifestants que reparteixen clavells. Avui en podríem tornar a parlar d'acord amb la defensa de Tácito que fa Javier Caraballo a El Confidencial Comença la columna explicant: "Com a la secretaria judicial, Montserrat del Toro, que s’ha vist sotmesa a dos assetjaments diferents (...) quan se’n van riure per l’estatura, per les sabates, i van penjar-ne la foto a les xarxes socials, per tal que el seu desig d’intimitat quedés en res" i que "a l’exdelegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, contra el qui va sumar-se a la campanya d’assetjament fins i tot Gerard Piqué, perquè els va semblar insuportable haver de sentir-lo dir que les concentracions independentistes no eren pacífiques reunions de repartiment de clavells".I tot això a què ve? Doncs que aquest és un article per defensar l’honor i professionalitat del tinent coronel de la Guàrdia Civil, Daniel Baena, cap de la Policia Judicial a Catalunya durant la investigació del procés, també conegut com a Tácito, el perfil anònim de Twitter que feia servir per assetjar líders independentistes a les xarxes socials. "Considerem que, en efecte, va utilitzar l’anonimat a les xarxes socials", comença Caraballo, però, òbviament només és una hipòtesi, és clar. "Aquells que defensen el dret a saltar-se la Constitució consideren inacceptable que un guàrdia civil tingui un compte de Twitter sota l’anonimat i expressi allí les seves opinions", escriu sense despentinar-se en plena batalla sobre la neutralitat de les institucions. I quines opinions? Què se li pot retreure a aquest tuit, per exemple?: "Posi les urnes en terra. Lentament. Les mans darrere del cap. Sense moviments bruscos. Girí. Signat: Tácito". Quina ment perversa pot deduir-ne que l’oficial de la benemèrita perdrà un gram de la seva neutralitat per aquesta nimietat? O què això, a diferència de Gerard Piqué, pugui ser considerat assetjament?El columnista –malgrat que costi de creure- no té ànim irònic. En un judici on hi ha gent que pot ser condemnada per uns tuits cridant a la mobilització pacífica. Per això i perquè un passadís era uns centímetres massa estret. Com diu el mateix Caraballo: "Durs amb les espigues, tous amb els esperons".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor