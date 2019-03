El Govern reclama «treball conjunt» i no crítiques a Colau per frenar la venda il·legal de pisos ocupats

El PDECat va registrar dilluns una proposició per instar el govern municipal a lluitar contra les organitzacions "de caràcter mafiós que es lucren mitjançant l'ocupació il·legal d'habitatges"

El Govern, després de les crítiques de l'Ajuntament de Barcelona als Mossos d'Esquadra per la seva actuació davant la venda il·legal de pisos a persones en situació d'emergència habitacional, ha reclamat treballar de manera "conjunta" per acabar amb la problemàtica. "Més que tirar pedres a la teulada de l'altre, demano treball conjunt", ha assenyalat la consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern.La cap de gabinet de la regidoria d'Habitatge, Vanesa Valiño, va assenyalar ahir a-després de la publicació de la investigació sobre com funcionen aquestes xarxes criminals de venda de pisos irregular - que ja durant el primer any de mandat el govern d'Ada Colau va demanar solucions als Mossos d'Esquadra. Valiño va indicar que l'Ajuntament ja "intuïa" l'acció d'aquests grups criminals. "Pensàvem que hi havia grups que s'aprofitaven de la pobresa i la manca d'habitatge i els vam demanar que entomessin el tema", assegurava.La cap de gabinet d'Habitatge assegurava que la policia catalana no ha complert les peticions de l'Ajuntament i explicava que els Mossos han al·legat "manca de recursos" per investigar més a fons el fenomen. "No hi ha efectius per investigar però sí que n'hi ha per desnonar persones", ressaltava Valiño.Budó ha defensat la tasca dels Mossos i ha posat com a exemple la feina contra els narcopisos. "Se n'han tancat 170 i hi ha hagut 225 detencions", ha ressaltat la consellera de la Presidència. "Totes les operacions policials que s'hagin de dur a terme, les farem. S'hi està treballant", ha assenyalat l'exalcaldessa de la Garriga, que aquest dimarts s'estrenava com a cara de l'executiu en substitució d'Elsa Artadi.El 29 de març el ple municipal de Barcelona debatrà sobre l'acció de grups criminals que rebenten panys de pisos buits, els ocupen i en venen les claus a persones en situació d'emergència habitacional. Després quehagi investigat aquesta pràctica, el PDECat va registrar aquest dilluns una proposició per instar el govern municipal a lluitar contra les organitzacions "de caràcter mafiós que es lucren mitjançant l'ocupació il·legal d'habitatges a Barcelona".La investigació periodística va despertar reaccions per part de tots els grups municipals. Alguns van posar posat el focus en les persones que entren a viure als immobles i altres sobre aquells que en fan negoci. La candidatura de Manuel Valls -en què participa Ciutadans-, el PSC i el PP van abordar el fenomen des del prisma de la seguretat. "Hem de dotar als cossos de seguretat de la total confiança i les eines necessàries per poder frenar aquesta tendència que està enfonsant la ciutat", demanava l'entorn de Valls.El PSC va relacionar les ocupacions d'habitatge amb les polítiques de seguretat. Ho va fer precisament el dia que va presentar l'exdirector general dels Mossos, Albert Batlle, com el número tres de la candidatura de Jaume Collboni. El candidat del PP, Josep Bou, també va seguir el mateix discurs i ha plantejat que els veïns puguin denunciar les ocupacions de manera anònima a través de la Guàrdia Urbana.ERC va exigir al govern municipal -que encara els últims mesos abans de les eleccions- més habitatge públic a Barcelona, mentre que la CUP va posar sobre la taula la possibilitat d'expropiar aquells pisos que els grans tenidors tenen buits a la ciutat.

