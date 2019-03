La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja investigava el procés el 2015

La Guàrdia Civil investigava el procés català des de l'any 2015 a petició de la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Així ho ha reconegut el tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, que va dirigir la instrucció policial sobre l'organització del referèndum de l'1-O, a preguntes de la Fiscalia. "Artur Mas, a partir del 9-N, va començar les estructures d'Estat", ha sentenciat el tinent coronel, que ha situat com a punt de partida de la investigació l'aprovació de la declaració de sobirania al Parlament.Baena -agent polèmic perquè se li atribueix a Twitter un compte amb el pseudònim 'Tácito' que carregava contra polítics, periodistes i agents dels Mossos d'Esquadra- ha explicat com la investigació del procés català es va fer, inicialment, per ordre de tres instàncies: la Fiscalia de l'Audiència Nacional, després el jutjat número 13 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Després va passar a mans de l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem, on estan sent jutjats.La primera línia es va obrir el novembre del 2015 a instàncies de la Fiscalia de l'Audiència Nacional a partir de l'aprovació de la declaració de sobirania del Parlament, que Baena ha definit com "l'inici del procés d'independència". La seva missió, ha dit era comprovar si la declaració aprovada pel Parlament es traduïa en fets i, en concret, s'havia d'investigar el Cesicat i la possible construcció d'estructures d'Estat.Després, la segona línia es va obrir a partir del jutjat d'instrucció número 13 a partir de les declaracions del jutge Santi Vidal. "Primer havíem d'investigar un delicte de malversació, i després van aparèixer fets d'una altra tipologia delictiva", ha sentenciat tot deixant entreveure que van detectar indicis de sedició. La tercera línia és la que obre la fiscal superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre els preparatius del referèndum. Amb les tres instàncies, ha dit, la Guàrdia Civil va mantenir un contacte permanent i totes tres es van "posar d'acord" per compartir la documentació aportada perquè s'anava entrellaçant.Segons la diagnosi de Baena, Catalunya va entrar en un "clima insurreccional" a partir del 20-S, període que ha definit també com un "polvorí". Ha explicat que a les investigacions iniciades pel jutjat d'instrucció número 13 van començar a aparèixer noms d'alts càrrecs del Govern i, quan els van començar a interrogar, van començar les concentracions en un clima de protesta. "A partir del 19 i 20 de setembre, quan vam fer actuacions importants, va canviar tot", ha relatat. "Les concentracions es van incrementar i ja podíem parlar d'un clima insurreccional", ha assegurat. Ha xifrat en 88 els incidents contra la Guàrdia Civil i 47 "setges" a casernes, majoritàriament durant la tardor del 2017. "Allò era un polvorí, qualsevol incident petit podia derivar en "una escalada incontrolable".Sobre els fets del 20-S al Departament d'Economia -que ha dit que va provocar un abans i un després pel que fa al clima de tensió a Catalunya-, Baena ha explicat que tenien l'autorització d'utilitzar la força en cas que "la integritat física" de la comitiva judicial es trobés en perill. A preguntes de la Fiscalia ha dit que va valorar el perill però que al final va decidir no ordenar la intervenció perquè "no es va arribar a entrar dins de la conselleria". De fet, a respostes a l'advocada de l'Estat, ha dit que "la hipòtesi més perillosa no és la que va succeir".Segons la diagnosi del tinent coronel, l'independentisme va imposar un "clima insurreccional" a partir del 20 de setembre del 2017 que es va allargar fins a l'aplicació del 155. A partir de la suspensió de l'autonomia, ha dit, ja no es van produir crides a la mobilització per part de les entitats independentistes i els Mossos van fer dispositius eficients. Sí que es van produir, però, 193 talls de carreteres i vies de tren.La fiscal Consuelo Madrigal ha fet especial insistència en si les mobilitzacions durant la tardor del 2017 eren espontànies o organitzades. Baena ha respost que estaven organitzades i que havia una "comú actuació pel que feia a l'objectiu, els llocs i els motius".Daniel Baena ha explicat que van descobrir que el referèndum no era "l'objectiu", sinó la "pedra angular" sobre la qual pivotava tot un procés que va ser públic. "El referèndum era la condició imprescindible per la declaració d'independència i per posar l'Estat en una situació de conflicte", ha dit. Tot això, ha relatat, apareixia al document EnfoCATs i a l'agenda de Josep Maria Jové. "L'EnfoCATs i la Moleskine van ser la ratificació de la nostra investigació", ha assegurat. Aquests documents, ha dit, deixaven clar que hi havia un nivell directiu i un nivell executiu. "Cadascú tenia la seva missió", ha afirmat.L'EnfoCATs, ha assegurat Baena, va aparèixer només al domicili de Jové i que els fets no sempre es van correspondre amb el que indicava el document. Com ara, les dates. Ha puntualitzat que anotacions de la Moleskine sí que es van complir, com ara que, segons una reunió de l'estiu del 2015 previ a les eleccions, Carme Forcadell havia de ser la presidenta del Parlament. També ha indicat que apareixia el nom de Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium. I que el finançament de tot plegat s'havia de fer a través d'acord marc.Baena s'ha esmerçat en subratllar que hi havia un "concert" entre associacions independentistes i representants institucionals. L'agenda de Jové, ha insistit, apuntava que s'havia "d'anar incrementant el grau de conflictivitat amb l'estat espanyol" i que quedava clar que el "referèndum s'havia de celebrar sí o sí". De l'escorcoll del despatx de Lluís Salvadó, ha dit, van trobar "esborranys de lleis i decrets de desconnexió", així com mesures que teòricament s'havien d'implementar el 2 d'octubre, després d'una hipotètica declaració d'independència posterior al referèndum.un inventari d'actius i passius, d'un llistat de béns de l'Estat a Catalunya i de documents sobre com incrementar el control del territori. Ha assegurat també que hi havia esborranys de lleis i decrets per al nou estat independent.Pel que fa a l'1-O, ha explicat que Puigdemont va trucar al CTTI per dir que el referèndum s'havia de poder celebrar. Ha explicat que no estava previst un cens universal, sinó que el referèndum era "ordinari" però l'actuació de la Guàrdia Civil al CTTI "va fer caure el cens". També sobre l'1-O, ha dit que el registre de catalans a l'exterior era "una eina bàsica" per permetre la participació en el referèndum dels ciutadans a l'estranger. Ha afegit també que els observadors es van contractar per deixar constància de la declaració d'independència. El tinent coronel de la Guàrdia Civil ha precisat que amb Google van poder desactivar el cens universal, però no amb Amazon.La Fiscalia també ha preguntat sobre el pagament de factures relacionades amb el referèndum. En l'escorcoll del Diplocat, Baena ha afirmat que van trobar despeses que no havien estat incloses a la investigació sobre observadors internacionals per a l'1-O. Despeses en allotjaments o honoraris van ser pagades, ha dit Baena, per la delegació del Govern a Brussel·les. Sí que ha admès, però, que Unipost no va arribar a cobrar les factures.

