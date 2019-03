La CUP denuncia amenaces de mort: «El feixisme em va deixar una bala a la bústia»

. @Joan_Melenchon ahir el feixisme em va assenyalar. Em van deixar una bala a la bústia de casa. Em van voler coaccionar perquè la feina que fem cada dia des de la CUP molesta els sectors més reaccionaris de la ciutat. pic.twitter.com/h8C8UnCREl — CUP Capgirem Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) 26 de març de 2019

"Ahir el feixista em va assenyalar, em van deixar una bala a la bústia de casa". El conseller de districte d'Horta-Guinardó de la CUP Joan Melenchon ha denunciat aquest dimarts en roda de premsa l'amenaça de mort que va trobar dilluns al seu domicili. Melenchon ha demanat una reflexió "urgent" per part de tots els partits del consistori "davant l'acció de l'extrema dreta que cada vegada és més contundent a mesura que s'acosten les eleccions".El conseller de districte ha criticat que hi hagi partits que "blanquegin" el feixisme i ha citat el socialista Jaume Collboni, que va assimilar els cupaires i Vox. "No em considero víctima d'assetjament perquè no vull donar-los un poder que no tenen", i ha afegit que la CUP és "tossudament antifeixista".La cap de llista de la CUP Barcelona de cara a les properes eleccions, Anna Saliente, també s'hi ha referit valoran que l'equiparació de la CUP amb Vox suposa "aplanar el camí" al feixisme. "Tot el que no sigui fer propostes polítiques des de l'esquerra transformadora per millorar les condicions de vida de la classe treballadora també afavoreix el camí al feixisme", ha afegit.Saliente ha criticat que els partits "que s'autodefineixen com a demòcrates i constitucionalistes prenguin cada vegada més els discursos de l'extrema dreta, sobretot si tenen a veure amb dones i migrants". Aquest fet, segons la cupaire, aplana el camí al feixisme, que "avança amb impunitat".Davant d'això, la CUP ha reivindicat que l'extrema dreta "no ha de tenir lloc ni al Parlament ni als ajuntaments" i que cal una esquerra amb mesures "reals i transformadores" que millorin la classe treballadora "en comptes de donar ales a les elits i al feixisme".La regidora Maria Rovira rambé ha intervingut a la roda de premsa per defensar la "necessitat d'autoorganitzar-nos". En aquest sentit, ha reivindicat la defensa del feminisme, del dret a l'habitatge i dels drets humans com la millor resposta a les amenaces rebudes per Melenchon.

