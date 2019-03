Personalitats d'arreu de l'Estat s'autoinculpen per denunciar la presó dels Jordis

⬛️⬜️ El moviment dels insubmisos de tot l’Estat espanyol s’autoinculpa pels Jordis.



👉 “Debemos volver a desobedecer ante lo que no es justo.”



Gràcies. #CapALaIndependència #Makeamove pic.twitter.com/oIhh0rASkF — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 26 de marzo de 2019

Una trentena de personalitats d'arreu de l'Estat, definits com a "ciutadans i insubmisos", s'autoinculpen dels delictes que afronten Jordi Sànchez i Jordi Cuixart al judici de l'1-O. En un manifest difós aquest dimarts i signat per catedràtics, professors universitaris com Rafael Xambó, escriptors com Suso de Toro i Santiago Alba Rico i professionals de diferents disciplines denuncien que l'Estat està vulnerant drets fonamentals com el de reunió, manifestació, associació o dissensió."Ha arribat el moment de reprendre la veu o assumir que renunciem a ella", destaca l'escrit, que també defensa la insubmissió com a eina per respondre a les lleis "injustes", tal com va tenir lloc fa 30 anys amb el moviment antimilitarista que va treballar per acabar amb el servei militar obligatori.Els signants, que demanen que se'ls acusi dels mateixos delictes que als Jordis, denuncien que al Tribunal Suprem una classe política està "enjudiciant" una altra que, probablement, sigui "molt semblant". "També s'estan enjudiciant drets que ens pertanyen i que és precís defensar", denuncia el manifest, que es llegirà aquest migdia a Madrid."En conseqüència, si la justícia desitja depurar responsabilitats penals per l'exercici de drets fonamentals, sol·licitem que valori l'obertura d'una causa penal contra nosaltres", conclou. Aquest mateix dimarts, l'Assemblea Nacional Catalana ha compartit a les xarxes socials l'escrit i també el llistat complet de signants, format per un total de 29 autoinculpacions.

