Les deu coses que potser no sabies de Meritxell Budó, la nova portaveu del Govern

"Estàs molt més preparada que jo quan vaig agafar el càrrec". Són les paraules que va pronunciar Elsa Artadi quan va cedir el testimoni a Meritxell Budó com a consellera de la Presidència. Budó, alcaldessa de la Garriga durant l'última dècada, debuta aquest dimarts com a portaveu del Govern. Aquestes són les deu coses que, potser, encara no sabies de qui serà la cara de l'executiu que lidera Quim Torra a partir d'ara.Forma part de la direcció executiva del Consell per la República al costat de Carles Puigdemont, Toni Comín, Antoni Castellà, Neus Torbisco-Casals, Elisenda Paluzie, Rut Ribas i Isaac Peraire, entre d'altres. Va participar en l'acte fundacional de l'entitat, celebrat el 8 de desembre al Teatre Flamenc de Brussel·les És una de les dirigents del PDECat, partit en el qual milita, més alineades amb la Crida Nacional per la República i amb Puigdemont. L'ha visitat a Waterloo acompanyada de dirigents com Lourdes Ciuró i Míriam Nogueras, presents ahir en la seva presa de possessió al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. El nom de totes dues, per cert, van sonar per ocupar la conselleria de Presidència quan Artadi fes el salt a Barcelona.L'encarregat de donar pàtina d'oficialitat al nomenament va ser precisament l'expresident de la Generalitat, que el va fer públic a Twitter dos dies abans que Torra signés el decret nomenament. La setmana passada ja es va reunir amb el president a les dependències governamentals que hi ha al Parlament.Jordi Turull ha estat un dels grans avaladors de la seva arribada a Presidència. Budó sempre ha estat enquadrada en la família postconvergent propera a l'exconseller, que des de Lledoners -primer- i Soto del Real -després- ha vetllat pel relleu d'Artadi.L'anterior consellera li deixa en herència un despatx amb vistes al Pati dels Tarongers i que compta amb els retrats de Torra i Puigdemont a la paret de mà dreta.El seu nom va sonar amb força per substituir Mercè Conesa com a presidenta de la Diputació de Barcelona quan l'exalcaldessa de Sant Cugat se'n va anar a liderar el Port de Barcelona, però finalment la plaça va ser per a Marc Castells Va entrar com a regidora a la Garriga l'any 2006, i un any després, passades les eleccions municipals, va ser escollida alcaldessa per primera vegada gràcies al suport del regidor del PP. L'any següent, però, una moció de censura la va desallotjar de la batllia i va situar-hi Neus Bulbena, del PSC. Des de les eleccions del 2011 ha ocupat de forma ininterrompuda l'alcaldia de la ciutat del Vallès Oriental.Té per costum acudir, si l'agenda ho permet, al gimnàs per fer bicicleta estàtica abans d'arribar al despatx, segons el perfil elaborat per l'agència Efe.És aficionada a la sèrie britànica Downton Abbey, centrada en la vida de la família aristocràtica dels Crawley i que ara farà el salt al cinema Un dels llibres que l'ha atrapat en els últims mesos ha estat El president ha desaparegut (Columna) , escrit a quatre mans entre Bill Clinton i l'escriptor James Patterson.

