​Un monjo que fa classes en un poble remot de Kènia, millor professor del món

El monjo franciscà i professor de ciències Peter Tabichi, que fa classes en un poble remot del nord de Kènia, ha estat guardonat amb el Global Teacher Prize , que atorga la Fundació Varkey. Un premi conegut com "el Nobel de l'educació", dotat amb un milió de dòlars i que distingeix el millor professor del món.Tabichi és el primer africà que aconsegueix el guardó, que va rebre vestit amb el seu hàbit i de les mans de l'actor Hugh Jackman, en una cerimònia celebrada aquest cap de setmana a Dubai. Va ser el guanyador entre 10.000 aspirants de tot el món."Veure els més alumnes créixer en coneixement, habilitats i confiança és la meva major alegria en ensenyar", afirma el mestre, que dona el 80% del seu sou a projectes comunitaris de la petita localitat de Pwani.A la seva escola, segons informa la Fundació Varkey, el 95% dels alumnes provenen de famílies pobres, gairebé un terç són orfes o tenen un sol pare, i molts es queden sense menjar a casa. L'abús de les drogues, els embarassos d'adolescents, l'abandonament escolar, els matrimonis joves i els suïcidis són comuns en aquesta zona que pateix sequeres freqüents.Entre els mèrits de Tabichi per aconseguir el guardó hi ha la seva tasca de promoció de clubs de ciència i la pau entre diferents grups i religions. "També ha ajudat a abordar la inseguretat alimentària entre la comunicat en general a la vall de Rift, molt propera a la fam", afegeix la fundació.A través de la ciència, aquest professor ha aconseguit portar els seus alumnes a participar a la Fira de la Ciència i l'Enginyeria de Kènia 2018, on els estudiants van mostrar un dispositiu que havien inventat per permetre que les persones cegues i sordes mesuressin objectes. Un altre estudiant s'està preparant per participar en una trobada als Estats Units sobre ciència i enginyeria.A més, els seus alumnes han guanyat un premi de la Royal Society of Chemistry amb un projecte que aprofitava les plantes per generar electricitat. Tot, en una escola amb un sol ordinador i una connexió molt pobre a Internet.

