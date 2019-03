Detenen un veí del Vallès per la protesta al TSJC

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda un veí de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) per la protesta del 27 de setembre de 2018 davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) . Segons informa el CDR Sabadell, l'home ha estat detingut i ha passat la nit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. En les properes hores passarà a disposició judicial. El CDR, de fet, havia demanat que passés a disposició judicial el dilluns mateix per evitar que hagués de dormir al calabós de la comissaria.La setmana passada ja es va produir un fet similar, quan el jutge va deixar en llibertat provisional el veí de Santa Perpètua de Mogoda detingut per la mateixa protesta. El noi s'ha acollit al seu dret a no declarar davant del jutge.La detenció passa dos dies després que un membre del CDR Sabadell, Cesc Esteve, denunciés davant del president de la Generalitat , Quim Torra, que els Mossos el van detenir a ell, també per la mateixa protesta, quan assegurava defensar les institucions catalanes. La queixa la va fer coincidint amb la visita que Torra va fer a Sabadell, on va participar en la presentació de la candidatura de Lourdes Ciuró com alcaldable de Sabadell.

