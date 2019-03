El govern espanyol rebutja que Felip VI demani disculpes pels abusos de la conquesta de Mèxic

El govern espanyol ha rebutjat "amb tota fermesa" el contingut d' una carta del govern mexicà adreçada a Felip VI en què demana al rei que Espanya es disculpi pels abusos de la conquesta L'executiu de Pedro Sánchez lamenta "profundament" que la carta, enviada l'1 de març pel president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, hagi transcendit a l'esfera pública. L'equip de Sánchez considera que els fets de fa 500 anys no es poden jutjar "a partir de consideracions contemporànies". I afegeix que els dos pobles "germans" han sabut "sempre" llegir el "passat compartit sense ira" i amb una perspectiva "constructiva" com a "pobles lliures amb una herència comuna i una projecció extraordinària".L'executiu estatal ha aprofitat per reiterar la "disposició" per treballar conjuntament amb el mexicà i "intensificar" les relacions "d'amistat i cooperació" entre ambdós països.A la missiva, de la qual se n'han fet ressò diversos mitjans, López Obrador insta Felip VI a reconèixer els abusos comesos durant la conquesta i a demanar disculpes per aquells fets. El president mexicà defensa que la presentació pública de disculpes és l'única forma possible d'aconseguir una reconciliació plena.El govern de López Obrador manifesta certa irritació davant del fet que Espanya no hagi fet una reflexió sobre el que va passar ara fa 500 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor