El Parlament britànic arrabassa el timó del Brexit a May

El Parlament britànic ha assestat aquest dilluns un nou revés a la primera ministra, Theresa May, amb l'aprovació de la coneguda com a Esmena Letwin, que permet a la cambra assumir el timó sobre les decisions relatives al Brexit. L'esmena ha tirat endavant amb el suport de tres secretaris d'estat que han dimitit dels seus càrrecs per a votar en contra de May.Els dimissionaris són el secretari d'Estat de Negocis, Richard Harrington; el secretari d'Estat d'Afers exteriors, Alistair Burt, i el secretari d'Estat de Sanitat, Steve Brine. El Parlament ha aprovat així l'esmena amb 329 vots a favor i 302 en contra, un marge molt major del que esperaven els analistes. La iniciativa plantejada pel diputat conservador Oliver Letwin, que dota el Parlament de poder confeccionar l'agenda de votacions, té l'objectiu d'aconseguir una nova majoria per a superar l'actual bloqueig després del rebuig en dues ocasions.La proposta modifica les normes del Parlament de forma excepcional i per a un sol dia, el 27 de març, perquè els diputats puguin debatre i votar fórmules alternatives sobre el Brexit en el que es coneix en argot parlamentari com a "vot indicatiu".Aquest mateix dilluns, May reconeixia en seu parlamentària que no compta amb el suport necessari per a sotmetre el seu acord de Brexit a una tercera votació a la Cambra dels Comuns, si bé ha deixat clar que continuarà discutint amb els parlamentaris per a aconseguir el seu suport.

