VÍDEO Les imatges inèdites del 20-S (des de dins d'Economia) que desmunten la Guàrdia Civil

Els principals responsables del dispositiu de la Guàrdia Civil del 20 de setembre del 2017 a la conselleria d'Economia han tornat a emmarcar aquest dilluns la protesta dins d'un clima violent que va impedir que la comitiva judicial sortís per la porta però de la qual, paradoxalment, no se'n va derivar cap detenció. Han assenyalat Jordi Sànchez i també ha sortit el nom de Jordi Cuixart en les seves declaracions.Aquest mateix dilluns al vespre, Òmnium Cultural ha difós unes imatges inèdites del 20-S, gravades per les càmeres de seguretat de l'interior de la conselleria d'Economia, que desmunten algunes aspectes del relat dels agents de la Benemèrit al Suprem. Un dels responsables ha situat Jordi Cuixart en una reunió al vespre al hall de l'edifici. En el vídeo, però, el president de l'entitat cultural no hi apareix en cap moment.El mateix agent ha assegurat no recordar que els dos líders de la societat civil desconvoquessin la concentració, tal com van fer minuts després megàfon en mà.

