Catalunya s'imposa a Veneçuela en un partit atractiu a Montilivi (2-1)

Un retorn per la porta gran. Així ha estat el de Catalunya aquest dilluns al vespre. Després de més de dos anys sense jugar, la selecció catalana ha saltat a la gespa de Montilivi amb tot per enfrontar-se a Veneçuela, que venia de guanyar a la selecció argentina de Leo Messi. Els de Gerard López s'han imposat per dos gols a un. Les dianes han estat de Bojan, a l'inici de la segona meitat, i de Puado, als instants finals del matx. L'autor de la diana de laha estat Rosales.El conjunt dirigit per Gerard López, amb un onze barrejat entre joves i veterans, ha plantat cara a la selecció de Veneçuela des dels primers instants i ha deixat clar quina és la seva aposta futbolística: mimar la pilota. Catalunya ha tingut diverses oportunitats per avançar-se en el marcador durant la primera meitat. L'ocasió més clara ha arribat per mitjà dels peus de Gerard Piqué, que ha enviat un xut de falta directe al travesser.En el primer període no hi ha hagut gols, però sí que hi ha hagut pals. En aquest particular marcador, laha estat la clara dominadora amb tres xuts a la fusta. Cap dels dos equips, doncs, ha estat capaç d'obrir la llauna i els jugadors han enfilat el camí dels vestidors amb el zero a zero en el marcador.I si en 45 minuts de la primera part no n'hi ha hagut prou per fer un gol, la història ha estat radicalment diferent a la segona. Ni 10 minuts han hagut de passar perquè Riqui Puig, el jove migcampista blaugrana, connectés entre línies amb Montoya i aquest servís en safata de plata el gol a Bojan. El davant de Linyola ha marcat a porteria buida.I menys de cinc minuts després ha arribat la reacció de Veneçuela, gràcies a una errada de Montoya. El lateral ha pentinat enrere, Roberto Rosales s'ha fet amb el control de la pilota i ha definit amb precisió per sota les cames d'Isaac Becerra.A partir d'aquí, Catalunya ha agafat la batuta del partit. Els de Gerard López s'han fet amb el control i han protagonitzat les oportunitats més clares de gol. La diana, merescuda, ha arribat a la recta final, quan quedaven poc més de dos minuts per complir els 90. L'autor ha estat Javi Puado, el jove davanter de l'Espanyol.

