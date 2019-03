Colau prepara una «festa» per contraprogramar la manifestació de Vox a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha cridat a participar a l'acte A Barcelona l'amor guanya a l'odi, impulsat per ella mateixa i que se celebrarà el 30 de març a la ronda de Sant Antoni coincidint amb la convocatòria de concentració que Vox ha fet a la plaça Espanya.Colau ho ha anunciat al seu canal de Youtube , en un vídeo on qualifica els representants de Vox de "rancis". "Els rancis busquen provocar per sortir a la televisió i tenir publicitat", assegura. L'alcaldessa parla de "l'akelarre en blanc i negre" que el partit d'ultradreta vol organitzar a Barcelona i considera que anar a enfrontar-s'hi seria caure en la provocació de Vox.Per això, considera que la millor opció és organitzar una festa en què el protagonisme serà per als discursos i la música. "Hem de dir les coses clares i divertir-nos. Davant del blanc i negre, amb tots els colors de l’arc iris", assegura. "Som més les que vencerem l'odi", conclou.La convocatòria de l'alcaldessa arriba després que diversos grups antifeixistes sí que hagin convocat una contramanifestació per evitar que la concentració de Vox a la plaça d'Espanya es desenvolupi amb normalitat.

