Bargalló lamenta que la Fiscalia i la Junta Electoral Central posin en el «punt de mira» les escoles

"Hauria de dir que és curiós però no ho és". Així ha expressat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, la seva disconformitat amb les intervencions ordenades per la Fiscalia per complir els requeriments de la Junta Electoral Central, a les escoles divendres passat, i no en molts d'altres edificis públics.Bargalló veu és preocupant que es posi en un "punt de mira" les escoles i en un punt de mira de "debat polític", fets que no veu amb bons ulls perquè les escoles són "espais de convivència" i "illes de benestar".Pel titular d'Educació, l'escola és "l'últim lloc" on qualsevol cosa ha de ser llegida "de manera partidista". Per això, Bargalló ha mostrat el seu suport als docents que "se sentissin alterats indegudament". Bargalló ha dit que amb aplicació de les directrius de la fiscalia es va ordenar als Mossos anar a un lloc o a un altre i ha destacat que les intervencions fossin molt focalitzades i en determinats llocs del territori.

