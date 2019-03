Tácito Baena entra en escena

Táctico interpel·lant una periodista

Imatge del perfil de Twitter de Daniel Baena

Imatge del perfil de Twitter de Tàcito

La desfilada d'agents de la Guàrdia Civil al Tribunal Suprem arriba aquest dimarts al seu punt àlgid. A partir de les 10h del matí, està citat a declarar com a testimoni Daniel Baena, l'home que va dirigir la instrucció policial sobre l'organització del referèndum de l'1-O. Els escrits que va elaborar el seu equips d'agents van servir de base per instruir la causa contra l'independentisme al jutjat 13 de Barcelona i a l'Audiència Nacional i han estat la principal font d'inspiració de la Fiscalia i del jutge instructor Pablo Llarena per construir el relat de la rebel·lió.Malgrat la feinada que deu comportar ser el cap de la Policia Judicial de Catalunya en un context de tanta intensitat com la tardor del 2017, el tinent coronel de la Benemèrita també va aconseguir mantenir (presumptament) una intensa activitat paral·lela -i oculta- a Twitter. Rere el pseudònim Tácito, carregava contra polítics, periodistes i agents dels Mossos d'Esquadra. ​L'interrogatori de les defenses serà, novament, clau. Els advocats dels líders independentistes maniobraran per desacreditar-lo.La notícia de l'aventura tuitaire de Baenala va esbombar el diari Público . Baena s'amagava rere l'usuari @nmaquiavelo1984 -que ja no existeix-, es definia com a politòleg i es dedicava a increpar persones que apareixien a les diligències que ell mateix signava, com és el cas, per exemple, de Lluís Llach. També dispara contra periodistes, com ara Rebeca Carranco, d'El País, Mayka Navarro, de La Vanguardia o Anna Punsi, de La Ser; i contra mossos i algunes de les seves actuacions.Aquest n'és un exemple:Baena era dels pocs seguidors que té Tácito a Twitter. Segons explicaven els seus propis companys de feina, el tinent coronel sempre havia cultivat la seva presència a la xarxa social. Público es va posar en contacte amb Daniel Baena i ell va reconèixer que era Tácito a Twitter. Després, explica el diari, ho va anar matisant fins a desmentir-ho. Les defenses dels presos van demanar una prova per esclarir-ho, però el tribunal la va denegar.

