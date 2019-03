El president de Mèxic demana a Felip VI que es disculpi pels abusos de la conquesta

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, s'ha dirigit per carta al Rei d'Espanya, Felip VI, per demanar-li una cosa molt concreta que podria determinar la futura relació entre ambdós països. López Obrador insta el Rei a reconèixer i "demanar perdó" pels delictes i vexacions que es van cometre contra els pobles natius durant la conquesta, segons ha avançat El País . Aquesta via és, segons el president mexicà, "l'única manera d'aconseguir una reconciliació plena".En relació al text, que ha estat enviat al Ministeri d'Exteriors i que encara no ha estat contestat, aquest obre una via de confrontació entre les autoritats espanyola i mexicana uns dos mesos després que el president espanyol, Pedro Sánchez, visités el país de López Obrador.El govern de López Obrador manifesta certa irritació davant del fet que Espanya no hagi fet una reflexió sobre el que va passar ara fa 500 anys.

