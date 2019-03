La PAHC Bages demana la dimissió de Buch i Calvet pel desnonament de Manresa

La PAHC Bages ha demanat aquest dilluns al vespre la dimissió del regidor d'Habitatge, Joan Calmet, i la regidora de Serveis Socials, Àngels Santolària, perquè entenen que "no han fet res" en aquests últims quatre anys per resoldre el problema habitacional que pateix Manresa. La PAHC també demana la dimissió del conseller Miquel Buch per l'actuació dels Mossos, i del conseller Damià Calvet, per la "manca de polítiques d'habitatge que donin resposta a les necessitats dels més desfavorits".Aquestes demandes arriben després del desallotjament "violent" que s'ha procuït al matí al barri de la Sagrada Família , amb l'actuació d'agents antiavalot dels Mossos d'Esquadra, que han retirat per la força els activistes que intentaven barrar-los el pas.Unes dues-centes persones s'han concentrat al vespre a la plaça Major per reclamar unes polítiques d'habitatge que donin resposta a aquestes necessitats i que evitin que episodis com el d'aquest dilluns es tornin a repetir. La manifestació ha transcorregut pel centre de la ciutat per mostrar el eu descontentament.El membre de la PAHC Bages, Bernat Sorines, ho ha deixat clar: "hi ha un abans i un després d'avui. A Manresa hi havia hagut molt desallotjament invisible, però mai ens havíem trobat amb la violència que han exercit els Mossos aquest matí". "Els governs de Manresa i de la Generalitat són els mateixos. Aproven lleis i decrets per donar resposta als problemes d'habitatge, i després no les executen", ha continuat Sorinas. A Manresa "hi ha 1.500 famílies en situació de vulnerabilitat" i "molts habitatges buits per donar-hi resposta", però no s'hi inverteix, ha conclòs.Aquest dilluns al matí, agents de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra han actuat al carrer Lluís Argemí de Martí, número 5, per portar a terme el llançament d'una família formada per un matrimoni de gent gran i dos fills seus majors d'edat. Una seixantena d'activistes de la PAHC els esperaven a la porta, i una vintena d'ells s'han situat a les escales d'entrada al bloc. Els agents han intervingut traient amb força les primeres files i identificant-los posteriorment. Quan han arribat al pis, han canviat el pany i han bloquejat l'entrada.El matrimoni que ha estat desnonat porta uns trenta anys vivint a Manresa i des de 2017 no pagaven el lloguer perquè els havien retirat una Pirmi que cobraven. El setembre de 2018 van entrar a la Taula d'Emergència de l'Agència Catalana d'Habitatge que va determinar que reunien els requisits per accedir a un habitatge. En paral·lel el jutjat havia ordenat quatre desnonaments que no es van acabar de portar a terme pels informes de mediació de Serveis Socials i per la pressió de la PAHC. Finalment, aquest dilluns d'ha executat el llançament definitiu.Un cop executat el desnonament, uns cinquanta membres de la PAHC han entrat al vestíbul de l'Ajuntament per exigir una resposta del consistori. De la reunió han aconseguit allotjament per a la família afectada per a una setmana. Després d'aquesta setmana, a dia d'avui, no hi ha alternativa.

