Aquest és el motiu pel qual no pots consultar la Viquipèdia en català

Els continguts de la Viquipèdia en català no són consultables des del diumenge al vespre i fins dimarts, en una protesta de la comunitat d’usuaris davant la votació d’una nova directiva de Drets d’Autor en el Mercat Únic al Parlament Europeu. Com ja va passar el 4 de juliol del 2018, però ara durant tres dies consecutius, el portal s’ha “enfosquit” per fer patent “la gravetat de la situació”, doncs al seu entendre la Directiva representa “una amenaça a la llibertat d’expressió i crea obstacles per accedir a la xarxa”.Amb aquesta protesta, la Viquipèdia en català (i els altres projectes germans Wikimedia) esdevé la comunitat lingüística que ha optat per una decisió més perllongada “per a crear consciència social i mediàtica” sobre les conseqüències de l’aprovació de la directiva. El proper dimarts 26 de març s'espera que el Parlament Europeu voti sobre la nova directiva de Drets d'Autor en el Mercat Únic que, que va ser rebutjada inicialment el juliol de 2018. Ja aleshores la Viquièdia i altres versions lingüístiques del portal van quedar tancats temporalment en senyal de protesta.“En comptes de promoure una actualització de les lleis tot permetent un increment de la participació ciutadana en la societat de la informació, la nova directiva representa una amenaça a la llibertat d'expressió i crea obstacles per a accedir a la xarxa tot afegint-hi noves barreres, filtres i restriccions, abastables només per uns pocs proveïdors tecnològics arreu del món, els quals paradoxalment no són europeus”, argumenten des de la comunitat d’usuaris per explicar la nova protesta, que s’estén ara almenys fins al dia de la votació al Parlament Europeu.Novament, des de Viquipèdia demanen a tots els membres del Parlament Europeu que es posicionin “obertament i contundent”, tal com ja han fet alguns d'ells, en contra de la directiva actual, i en particular dels seus articles 11 i 13.

