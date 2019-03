Torra situa com a objectiu erigir Catalunya en una «República digital»

▶ #President @QuimTorraiPla: "Gràcies a la integritat del @vgcerf, la nostra llengua és ben present a Internet. Tenim al voltant de 109.500 dominis en català, un 12% dels quals es troben fora del territori de parla catalana. El domini @puntcat és present a més de 90 estats" pic.twitter.com/6I9W0W1g3j — Govern. Generalitat (@govern) 25 de març de 2019

L'entrega del Premi Internacional Catalunya a Vinton Cerf, un dels pares d'internet, ha servit al president de la Generalitat, Quim Torra, per situar la "República digital" com un dels objectius prioritaris per al país en el segle XXI. "Com a Govern i com a país, tenim una oportunitat per liderar el canvi", ha assenyalat Torra, que ha agraït la "integritat" de Cerf a l'hora de permetre l'homologació del domini ".cat" malgrat no tenir un Estat al darrere. El president ha indicat, a banda, que les eines d'organització i de xarxa que aporten els avenços digital poden ajudar en les "revolucions" en marxa.El dirigent independentista, que ha mesclat català i anglès en el seu discurs, ha assenyalat que la democràcia està "amenaçada" pel populisme i per l'autoritarisme, dos conceptes que -segons ell- s'han de combatre a la manera digital. "La revolució digital és una oportunitat per innovar, participació democràtica, apoderar els ciutadans", ha destacat Torra. "Cal una societat informada i una qualitat superior de coneixements. Necessitem reforçar els mecanismes per fer la societat més gran", ha ressaltat el president de la Generalitat durant l'acte, celebrat al Saló de Sant Jordi."Cerf s'ha presentat sempre com un pensador i s'ha implicat en el funcionament d'internet, per fer que la xarxa sigui lliure i universal i considera que és un instrument útil per l'enfortiment dels sistemes democràtics. Hi estem d'acord", ha resumit Torra, que s'ha mostrat satisfet perquè el guardonat ha donat part del premi a la Fundació PuntCat, a la Marató de TV3 i a biblioteca de Washington per tal d'ajudar en la traducció dels clàssics de William Shakesperare al català. "Això és un exemple de qualitat humana", ha ressaltat el dirigent independentista.Gràcies a la "integritat" de Cerf, ha indicat Torra, el català és "ben present a internet". "Tenim al voltant de 109.500 dominis en català, un 12% dels quals es troben fora del territori de parla catalana. El domini .cat és present a més de 90 estats", ha reivindicat el president de la Generalitat, que en l'acte ha estat acompanyat de diversos membres del Govern, entre els quals la nova consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Demà debutarà com a portaveu de l'executiu després de la reunió setmanal del Govern.Les investigacions que va liderar Cerf des de la Universitat de Califòrnia i des d'Stanford, a cavall dels anys seixanta i setanta, van portar al disseny dels procotols TCP/IP, que en bona mesura governen el funcionament de la xarxa. L'any 1979, de fet, aquest enginyer nord-americà -visitant habitual de Catalunya- va establir l'anomenada Internet Configuration Control Board, de la qual en va ser president.Amb el pas dels anys, la seva figura també va quedar associada a la posada en marxa del primer sistema de correu electrònic connectat a Internet. Ja a la dècada dels noranta va fundar, juntament amb el seu company Kahn i d'altres pioners de la xarxa, l'anomenada Internet Society, per proporcionar lideratge en educació, política i estàndards relacionats amb internet. "No ha descuidat la criatura", ha assegurat aquest dimarts Manel Sanromà, un dels representants del jurat que ha atorgat el premi.Des d'on vetlla ara pel futur de la xarxa? L'any 2005 va assumir la vicepresidència mundial i la figura de Chief Internet Evangelist (evangelista en cap d'internet) de Google, el gegant del sector. Treballa, a banda, en un projecte amb diversos laboratoris de la NASA per aconseguir connexions interplanetàries. Al llarg de la seva carrera ha rebut guardons com el premi Príncep d'Astúries (2002, compartit amb altres pares d'internet), el premi Turing (que porta el nom del creador de la computació contemporània) i el premi Japó per haver contribuït a la creació de la xarxa.

