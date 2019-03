VÍDEOS En 10 frases: Noam Chomsky, contundent contra el judici de l’1-O

📺 Comencem!



Noam Chomsky considera que el judici de l'1-O és un procés "il·legítim" i que Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, és un pres polític perquè està privat de llibertat per "exercir el dret a la llibertat d'expressió". El prestigiós intel·lectual, professor de la Universitat d'Arizona, és una de les personalitats internacionals que ha reclamat l'alliberament immediat dels líders independentistes. Tot seguit, les 10 frases més destacades de l'entrevista amb Ricard Ustrell al Quatre Gats de TV3."Segueixo els esdeveniments a Catalunya amb gran interès i preocupació"."Crec que el judici és bastant il·legítim"."Diria que Jordi Cuixart és un pres polític"."Una persona detinguda per exercir el dret de llibertat d’expressió és un pres polític"."Al judici s'estan tractant qüestions fonamentals, com la llibertat d'expressió, en primer lloc. I el futur, no només d'Espanya, sinó de la Unió Europea, i amb implicacions també per a la Unió Europea"."Penso sobretot que seria una gran perversió de la justícia que un tribunal fes tot un poble culpable per intentar convocar un referèndum"."L'estat espanyol vol impedir qualsevol esforç d'assolir més independència, tant als seus ciutadans en general com a alguns sectors en particular. Veig arguments de molt pes a Espanya en contra del separatisme català"."Res justifica l’ús de la força, la repressió, la presó ni els judicis que estan tenint lloc"."Si jo fos un votant català, no estaria a favor d'un procés d'independència. Crec que separar-se seria molt perjudicial per a Catalunya, una mica com ho és el Brexit per a Anglaterra"."La Unió Europea té característiques profundament antidemocràtiques. Les decisions a Brussel·les són preses per buròcrates. Per la Troika, que no és òrgan electe".

