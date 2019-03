La venda de claus de pisos ocupats es cola a la precampanya de Barcelona

El 29 de març el ple municipal de Barcelona debatrà sobre l'acció de grups criminals que rebenten panys de pisos buits, els ocupen i en venen les claus a persones en situació d'emergència habitacional. Després quehagi investigat aquesta pràctica, aquest dilluns el PDECat ha registrat una proposició per instar el govern municipal a lluitar contra les organitzacions "de caràcter mafiós que es lucren mitjançant l'ocupació il·legal d'habitatges a Barcelona".La investigació periodística ha despertat reaccions per part de tots els grups municipals. Alguns han posat el focus sobre les persones que entren a viure als immobles i altres sobre aquells que en fan negoci. La candidatura de Manuel Valls -en què participa Ciutadans-, el PSC i el PP han abordat el fenomen des del prisma de la seguretat. "Hem de dotar als cossos de seguretat de la total confiança i les eines necessàries per poder frenar aquesta tendència que està enfonsant la ciutat", demanen des de la candidatura del primer ministre francès,El PSC ha relacionat les ocupacions d'habitatge amb les polítiques de seguretat, just el dia que ha presentat l'exdirector general dels Mossos, Albert Batlle, com el número tres de la candidatura de Jaume Collboni . El candidat del PP, Josep Bou, també ha seguit el mateix discurs i ha plantejat que els veïns puguin denunciar les ocupacions de manera anònima a través de la Guàrdia Urbana.ERC ha exigit al govern municipal més habitatge públic a Barceloma, mentre que la CUP ha posat sobre la taula la possibilitat d'expropiar aquells pisos que els grans tenidors tenen buits a la ciutat.L'Ajuntament ha reconegut que la manca de resposta de les administracions a l'emergència habitacional obre la porta a la via de l'ocupació però ha responsabilitzat els Mossos de la venda de claus de pisos ocupats.La cap de gabinet de la regidoria d'Habitatge, Vanesa Valiño, ha assegurat que fa tres anys ja van demanar a la policia catalana que investigués aquesta pràctica, sense resultats.Tot plegat mentre els col·lectius en defensa del dret a l'habitatge insisteixen que parlar d'ocupacions oblidant la situació d'emergència habitacional que viu Barcelona representa perpetuar les dificultats de molts veïns per accedir a un habitatge.La PAH i el Sindicat de Llogaters demanen a les institucions i als jutjats que facin complir la Llei catalana 24/2015, que obliga els grans tenidors a cedir els habitatges buits a les administracions.Les polítiques d'habitatge ja eren grans protagonistes de la precampanya de les municipals a Barcelona i l'existència de grups criminals que fan negoci de la misèria avivaran el debat. Queda per veure si les respostes dels partits s'enfocaran més en el dret a l'habitatge o en mesures policials i de seguretat.

