Mor el nen de dos anys atropellat per un cotxe de Protecció Civil

Un menor de dos anys ha mort aquest dilluns després de ser atropellat a Taradell. Els fets han tingut llocs al voltant de dos quarts de 5 de la tarda a la carretera de Balenyà (BV-5305), en el semàfor que hi ha en aquesta via, i mentre el menor travessava el pas de vianants, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. L'ha atropellat un cotxe de Protecció Civil i els Mossos n'estan investigant les causes. Pel que fa al conductor del vehicle, els Mossos informen que s’ha procedit a la seva detenció per homicidi imprudent.Tal com informa el SEM (Servei d'Emergències Mèdiques) fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat quatre dotacions en total, una d'aquestes era l'helicòpter. Finalment, el trasllat s'ha fet en ambulància i l'han portat a l'Hospital de Vic. A més d'ambulàncies, també hi havia cotxes de Mossos d'Esquadra.

