L'alcalde i dos dels investigats per l'1-O a Roquetes s'acullen al dret a no declarar

L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, el regidor d'ERC, Francesc Ollé, i Ivan Garcia, treballador municipal, s'han acollit al seu dret de no declarar davant del jutge d'instrucció número tres de Tortosa que els investiga per presumptes delictes de sedició, malversació de fons, desobediència i calúmnies pel referèndum de 1'1-O.També ha comparegut el segon tinent d'alcalde del PDeCAT, Josep Codorniu, que només ha contestat les preguntes de la seua advocada. La lletrada de Gas, Ollé, i Garcia, Anna Nadal, ha justificat que no han tingut temps suficient per preparar a dret les defenses –van rebre la causa dijous passat- i no descarta que els seus defensats presten declaració voluntària més endavant, un cop revisades les actuacions.Paco Gas, Francesc Ollé i Ivan Garcia, han rebut l'escalf de desenes de representants i simpatitzants del partit abans d'entrar als jutjats de Tortosa, i s'han concentrat a la plaça Mossèn Sol, limitats per un cordó policial a l'entorn de la seu judicial. Entre crits de "no esteu sols", i acompanyats pel diputat al Congrés Joan Tardà, els quatre investigats s'han desplaçat fins al jutjat a quarts d'onze.Abans d'entrar, Tardà ha assenyalat que la investigació a què se sotmeten "és injusta". "Ens faran patir i encara més a mesura que ens apropem a la victòria. Nosaltres sempre a la catalana, cívicament, pacíficament i democràticament. Encara que de vegades el budell se'ns remou, cal que prevalgui el cervell", ha defensat. "Perquè hi hagi resurrecció, hi ha d'haver passió. És el preu que hem pagar per la llibertat. Cuidem-nos, com diu Junqueras, perquè la victòria és a prop, però no serà fàcil", ha afegit Tardà.També han acompanyat a la citació al tinent d'alcalde de Roquetes, Josep Codorniu, representants i simpatitzants del PDeCAT. El diputat al Congrés i responsable d'Acció política i Estratègia municipal de partit, Ferran Bel, ha lamentat que coincidint, de nou, amb un cicle electoral, les instàncies judicials i la Fiscalia reobren processos contra alcaldes i regidors arreu del país. "Estem en contra i ho volem denunciar. Pensem que les actuacions s'haurien d'arxivar", ha defensat. Bel ha assenyalat el "doble criteri" judicial que s'està duent a terme, d'una banda, arxivant les causes d'alguns alcaldes, com és el seu cas com exalcalde de Tortosa, i de l'altra, reactivant casos com el de Roquetes. "Demanem al govern de l'estat espanyol que done instruccions clares a la Fiscalia, perquè ho pot fer i ho ha de fer, de no anar contra els alcaldes i contra l'administració local", ha reclamat.A quarts de dotze, els quatre investigats han sortit del jutjat. L'advocada de Gas, Ollé i Garcia, Anna Nadal, ha explicat que els seus defensats s'han acollit al dret a no declarar perquè van rebre les citacions el 14 i 19 de març i no han tingut temps de preparar una defensa sobre unes actuacions de més de 300 folis i hores d'imatges per visionar. "Hem pres esta decisió per garantir estos drets als meus defensats, sens perjudici que més endavant puguem venir a declarar a forma voluntària", ha explicat la lletrada. Cap dels investigats ha volgut fer declaracions. El tinent d'alcalde Josep Codorniu ha prestat declaració contestant només les preguntes de la seua advocada.Aquest dimarts també han de comparèixer com a investigats en aquesta causa, un veí de Roquetes, membre d'una de les meses del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 al municipi, i dos Mossos d'Esquadra. La investigació se sustentà en un atestat de la Guàrdia Civil, en què s'assenyala l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, com a "màxim responsable de l'actitud de la turba de gent" concentrada als punts de votació i "d'aportar les pautes" perquè la multitud "s'alcés públicament i tumultuàriament" per impedir l'actuació policial. El cos armat també el responsabilitza de les càrregues dels antidisturbis contra els ciutadans, que es van saldar amb una desena de persones ferides.

